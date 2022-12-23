На Волині судять поліцейського, який на блокпосту на смерть збив двох людей

Ігоря Мороза та 20-річного нацгвардійця Максима Куця.



Про це повідомляє



Нагадаємо, 27-го липня 2022 року на в’їзді у Нововолинськ



Винному в аварії колишньому поліцейському висунуто підозру за ч.3 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей. За цією статтею йому загрожує до 10 років позбавлення волі.



На засідання суду обвинувачений приїхав зі своїм адвокатом, він заборонив журналісту БУГу його фотографувати. Відомо, що хлопець наразі перебуває під домашнім арештом, офіційно працевлаштувався на шиномонтаж.



“Він вже пів року живе своїм життям. Ми зверталися з клопотанням, щоб його взяли під варту на час розгляду справи, але суд рішення не змінив. Ми хочемо справедливого та найсуворішого покарання. Це був зухвалий вчинок поліцейського, який вирішив, що йому все дозволено” – говорила мама загиблого нацгвардійця.



Справа в кримінальному провадженні проводиться у відкритому засіданні. Суддя – Микола Ушаков, прокурор – Сергій Божко. У суд приїхали потерпілі: рідні та близькі загиблих Ігоря Мороза та Максима Куця.



За результатами підготовчого засідання суддя призначив дату наступного слухання на 6-те березня.



Внаслідок ДТП загинув 40-річний офіцер Ковельського районного управління Ігор Мороз. Без батька залишилось двоє неповнолітніх дітей. Також загинув 20-річний військовий Національної гвардії України, молодший сержант Максим Куць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1-го лютого у Нововолинському міському суді відбулося підготовче засідання у справі поліцейського, який на блокпосту в Нововолинську збив на смерть 40-річного офіцерата 20-річного нацгвардійцяПро це повідомляє БУГ Нагадаємо, 27-го липня 2022 року на в’їзді у Нововолинськ сталася смертельна ДТП – автомобіль збив людей на блокпосту . За кермом був поліцейський.Винному в аварії колишньому поліцейському висунуто підозру за ч.3 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей. За цією статтею йому загрожує до 10 років позбавлення волі.На засідання суду обвинувачений приїхав зі своїм адвокатом, він заборонив журналісту БУГу його фотографувати. Відомо, що хлопець наразі перебуває під домашнім арештом, офіційно працевлаштувався на шиномонтаж.“Він вже пів року живе своїм життям. Ми зверталися з клопотанням, щоб його взяли під варту на час розгляду справи, але суд рішення не змінив. Ми хочемо справедливого та найсуворішого покарання. Це був зухвалий вчинок поліцейського, який вирішив, що йому все дозволено” – говорила мама загиблого нацгвардійця.Справа в кримінальному провадженні проводиться у відкритому засіданні. Суддя –, прокурор –. У суд приїхали потерпілі: рідні та близькі загиблих Ігоря Мороза та Максима Куця.За результатами підготовчого засідання суддя призначив дату наступного слухання на 6-те березня.Внаслідок ДТП загинув 40-річний офіцер Ковельського районного управління Ігор Мороз. Без батька залишилось двоє неповнолітніх дітей. Також загинув 20-річний військовий Національної гвардії України, молодший сержант Максим Куць.

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