На Волині сержант поліції на смерть збив двох правоохоронців: деталі ДТП

На Волині сержант поліції на смерть збив двох правоохоронців: деталі ДТП
Вчора, 27 липня, на автодорозі Нововолинськ – Володимир на тимчасовому контрольно-пропускному пункті на виїзді з Нововолинська легковий автомобіль, за кермом якого був сержант поліції, спробував об’їхати авто, яке вже проходило перевірку, і наїхав на поліцейського та нацгвардійця. Вони загинули на місці аварії.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у ДБР.

Окрім винуватця аварії в автівці перебувало ще двоє пасажирів, одного з них із травмами госпіталізували.

Слідчі територіального управління ДБР, розташованого у Львові, затримали водія. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ст.286 ч.3 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили загибель кількох осіб, – караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років).

Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Як повідомили раніше у ГУНП у Волинській області, учора під час виконання службових обов’язків, внаслідок ДТП, загинув дільничний офіцер Ковельського районного управління Мороз Ігор Володимирович.

Поліцейському було лише 40 років. Без батька залишилось двоє неповнолітніх дітей.

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Теги: Волинь, Новововолинськ, поліцейський, смерть
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