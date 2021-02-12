На Волині сержант поліції на смерть збив двох правоохоронців: деталі ДТП





Про це



Окрім винуватця аварії в автівці перебувало ще двоє пасажирів, одного з них із травмами госпіталізували.



Слідчі територіального управління ДБР, розташованого у Львові, затримали водія. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ст.286 ч.3 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили загибель кількох осіб, – караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років).



Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу.



Як повідомили раніше у ГУНП у Волинській області, учора під час виконання службових обов’язків, внаслідок ДТП,



Поліцейському було лише 40 років. Без батька залишилось двоє неповнолітніх дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 27 липня, на автодорозі Нововолинськ – Володимир на тимчасовому контрольно-пропускному пункті на виїзді з Нововолинська легковий автомобіль, за кермом якого був сержант поліції, спробував об’їхати авто, яке вже проходило перевірку, і наїхав на поліцейського та нацгвардійця. Вони загинули на місці аварії Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у ДБР.Окрім винуватця аварії в автівці перебувало ще двоє пасажирів, одного з них із травмами госпіталізували.Слідчі територіального управління ДБР, розташованого у Львові, затримали водія. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ст.286 ч.3 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили загибель кількох осіб, – караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років).Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу.Як повідомили раніше у ГУНП у Волинській області, учора під час виконання службових обов’язків, внаслідок ДТП, загинув дільничний офіцер Ковельського районного управління Мороз Ігор Володимирович.Поліцейському було лише 40 років. Без батька залишилось двоє неповнолітніх дітей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію