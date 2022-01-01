На Волині внаслідок ДТП загинув поліцейський
Сьогодні, 11:20
Учора, 27 липня, під час виконання службових обов’язків, внаслідок ДТП, загинув дільничний офіцер Ковельського районного управління Мороз Ігор Володимирович.
Про це повідомила пресслужба поліції Волині.
Поліцейському було лише 40 років. Без батька залишилось двоє неповнолітніх дітей.
"Поділяємо ваше горе та сумуємо разом з вами. Світла пам’ять загиблому!", - поліція Волині висловлює щирі співчуття родині та близьким.
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Про це повідомила пресслужба поліції Волині.
Поліцейському було лише 40 років. Без батька залишилось двоє неповнолітніх дітей.
"Поділяємо ваше горе та сумуємо разом з вами. Світла пам’ять загиблому!", - поліція Волині висловлює щирі співчуття родині та близьким.
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