На Волині внаслідок ДТП загинув поліцейський

Мороз Ігор Володимирович.



Про це повідомила пресслужба поліції Волині.



Поліцейському було лише 40 років. Без батька залишилось двоє неповнолітніх дітей.



"Поділяємо ваше горе та сумуємо разом з вами. Світла пам’ять загиблому!", - поліція Волині висловлює щирі співчуття родині та близьким.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 27 липня, під час виконання службових обов’язків, внаслідок ДТП, загинув дільничний офіцер Ковельського районного управлінняПро це повідомила пресслужба поліції Волині.Поліцейському було лише 40 років. Без батька залишилось двоє неповнолітніх дітей."Поділяємо ваше горе та сумуємо разом з вами. Світла пам’ять загиблому!", - поліція Волині висловлює щирі співчуття родині та близьким.

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