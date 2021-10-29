В Україні виявили новий різновид штаму «Омікрон»

В Україні виявили новий різновид штаму «Омікрон»
В Україні виявили різновид “Омікрону”, який називають типом “ВА.5”.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Наразі 7 таких випадків вдалось знайти у Чернівецькій області, але не виключено, що підтип “Омікрону” вже є в інших регіонах.

Дослідження (“секвенування” на мові епідеміологів) зразків триває.
Що це фактично означає?

По-перше, що COVID-19 все нікуди не зник. Ба більше, вірус мутує і намагається ухилитись від імунної відповіді.

По-друге, Україна мало чим відрізняється від європейських країн, де цей підтип активно поширюється.

Наразі доволі небагато досліджень, які б могли дати відповідь на запитання, чи призводить цей підтип до більшої кількості важких випадків та смертей. Проте, за даними ВООЗ, в Європі їх кількість дійсно зростає. Поки прямих доказів зв’язку між цими двома подіями немає, адже дослідження тривають.

Головне питання: чи діє вакцина на цей різновид?

Наявна інформація свідчить, що отримання бустерної дози значно підвищує рівень утворення нейтралізувальних антитіл навіть проти цього підтипу вірусу.

Також дослідження клітинного імунітету вказують, що Т-клітини утворені в тілі людини після трьох доз мРНК вакцини, зберігають свою ефективність проти штаму «Омікрон». Саме клітинний імунітет пов’язують із захистом проти тяжкого перебігу інфекції, госпіталізації та смерті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: коронавірус, вакцинація, МОЗ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині внаслідок ДТП загинув поліцейський
Сьогодні, 11:20
Контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів, — британська розвідка
Сьогодні, 11:12
В Україні виявили новий різновид штаму «Омікрон»
Сьогодні, 10:40
Минулої доби ЗСУ знищили ще 160 окупантів і багато військової техніки
Сьогодні, 10:30
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Сьогодні, 10:15
Схожі новини
У МОЗ відповіли, коли можна вакцинуватися після перенесеного коронавірусу У МОЗ відповіли, коли можна вакцинуватися після перенесеного коронавірусу
29 жовтень, 2021, 20:32
У МОЗ розповіли, чи можна вагітним вакцинуватися від Covid-19 У МОЗ розповіли, чи можна вагітним вакцинуватися від Covid-19
15 червень, 2021, 19:14
Вакцинація від Covid-19: у МОЗ пояснили, хто вважається повністю щепленим Вакцинація від Covid-19: у МОЗ пояснили, хто вважається повністю щепленим
02 червень, 2021, 01:37
У МОЗ пояснили, як отримати вакцину проти COVID-19 без сімейного лікаря У МОЗ пояснили, як отримати вакцину проти COVID-19 без сімейного лікаря
07 травень, 2021, 20:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині внаслідок ДТП загинув поліцейський
Сьогодні, 11:20
 0
Контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів, — британська розвідка
Сьогодні, 11:12
 0
В Україні виявили новий різновид штаму «Омікрон»
Сьогодні, 10:40
 0
Минулої доби ЗСУ знищили ще 160 окупантів і багато військової техніки
Сьогодні, 10:30
 0
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Сьогодні, 10:15
 0
Медіа
відео
1/8