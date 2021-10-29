В Україні виявили новий різновид штаму «Омікрон»





Про це



Наразі 7 таких випадків вдалось знайти у Чернівецькій області, але не виключено, що підтип “Омікрону” вже є в інших регіонах.



Дослідження (“секвенування” на мові епідеміологів) зразків триває.

Що це фактично означає?



По-перше, що COVID-19 все нікуди не зник. Ба більше, вірус мутує і намагається ухилитись від імунної відповіді.



По-друге, Україна мало чим відрізняється від європейських країн, де цей підтип активно поширюється.



Наразі доволі небагато досліджень, які б могли дати відповідь на запитання, чи призводить цей підтип до більшої кількості важких випадків та смертей. Проте, за даними ВООЗ, в Європі їх кількість дійсно зростає. Поки прямих доказів зв’язку між цими двома подіями немає, адже дослідження тривають.



Головне питання: чи діє вакцина на цей різновид?



Наявна інформація свідчить, що отримання бустерної дози значно підвищує рівень утворення нейтралізувальних антитіл навіть проти цього підтипу вірусу.



Також дослідження клітинного імунітету вказують, що Т-клітини утворені в тілі людини після трьох доз мРНК вакцини, зберігають свою ефективність проти штаму «Омікрон». Саме клітинний імунітет пов’язують із захистом проти тяжкого перебігу інфекції, госпіталізації та смерті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні виявили різновид “Омікрону”, який називають типом “ВА.5”.Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.Наразі 7 таких випадків вдалось знайти у Чернівецькій області, але не виключено, що підтип “Омікрону” вже є в інших регіонах.Дослідження (“секвенування” на мові епідеміологів) зразків триває.Що це фактично означає?По-перше, що COVID-19 все нікуди не зник. Ба більше, вірус мутує і намагається ухилитись від імунної відповіді.По-друге, Україна мало чим відрізняється від європейських країн, де цей підтип активно поширюється.Наразі доволі небагато досліджень, які б могли дати відповідь на запитання, чи призводить цей підтип до більшої кількості важких випадків та смертей. Проте, за даними ВООЗ, в Європі їх кількість дійсно зростає. Поки прямих доказів зв’язку між цими двома подіями немає, адже дослідження тривають.Головне питання: чи діє вакцина на цей різновид?Наявна інформація свідчить, що отримання бустерної дози значно підвищує рівень утворення нейтралізувальних антитіл навіть проти цього підтипу вірусу.Також дослідження клітинного імунітету вказують, що Т-клітини утворені в тілі людини після трьох доз мРНК вакцини, зберігають свою ефективність проти штаму «Омікрон». Саме клітинний імунітет пов’язують із захистом проти тяжкого перебігу інфекції, госпіталізації та смерті.

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