Контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів, — британська розвідка





Про це, як пише



"Контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів. Її сили, ймовірно, створили плацдарм на південь від річки Інгулець, яка утворює північний кордон окупованого Росією Херсона" - йдеться в огляді.



Зазначається, що Україна використала свою нову далекобійну артилерію, щоб пошкодити щонайменше три мости через річку Дніпро, на які Росія покладається для постачання територій, що знаходяться під її контролем.



Один із них,



"49-та армія Росії дислокується на західному березі Дніпра і зараз виглядає дуже вразливою" - стверджують в Міноборони Британії.



Як зазначається, Херсон, найбільш політично значущий населений пункт, окупований Росією, зараз практично відрізаний від інших окупованих територій.



"Його втрата серйозно підірвала б спроби Росії намалювати окупацію як успіх" - йдеться в огляді.



Як повідомлялося, Сполучені Штати очікують, що московські ставленики проведуть фіктивні референдуми з метою анексії частини України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Британська розвідка стверджує, що в результаті успішних ударів ЗСУ російські війська на західному березі Дніпра стали дуже вразливими.Про це, як пише "Європейська правда" , йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії."Контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів. Її сили, ймовірно, створили плацдарм на південь від річки Інгулець, яка утворює північний кордон окупованого Росією Херсона" - йдеться в огляді.Зазначається, що Україна використала свою нову далекобійну артилерію, щоб пошкодити щонайменше три мости через річку Дніпро, на які Росія покладається для постачання територій, що знаходяться під її контролем.Один із них, 1000-метровий Антонівський міст поблизу Херсона , був пошкоджений минулого тижня. 27 липня 2022 року Україна вдарила по ньому знову, і дуже ймовірно, що зараз переправа непридатна для використання, зазначають у британській розвідці."49-та армія Росії дислокується на західному березі Дніпра і зараз виглядає дуже вразливою" - стверджують в Міноборони Британії.Як зазначається, Херсон, найбільш політично значущий населений пункт, окупований Росією, зараз практично відрізаний від інших окупованих територій."Його втрата серйозно підірвала б спроби Росії намалювати окупацію як успіх" - йдеться в огляді.Як повідомлялося, Сполучені Штати очікують, що московські ставленики проведуть фіктивні референдуми з метою анексії частини України.

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