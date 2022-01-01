Минулої доби ЗСУ знищили ще 160 окупантів і багато військової техніки





Про це повідомляють у



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.07 орієнтовно склали:



особового складу – близько 40 230 (+160) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1 742 (+4) од;

бойових броньованих машин ‒ 3 979 (+8) од;

артилерійських систем – 894 (+11) од;

РСЗВ – 258 (+0) од;

засобів ППО – 117 (+0) од;

літаків – 222 (+0) од;

гелікоптерів – 190 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 729 (+3);

крилатих ракет – 174 (+0);

кораблів/катерів – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 854 (+7) од;

спеціальної техніки – 75 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія втратила в Україні 40 230 військових.Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.07 орієнтовно склали:особового складу – близько 40 230 (+160) осіб ліквідовано;танків ‒ 1 742 (+4) од;бойових броньованих машин ‒ 3 979 (+8) од;артилерійських систем – 894 (+11) од;РСЗВ – 258 (+0) од;засобів ППО – 117 (+0) од;літаків – 222 (+0) од;гелікоптерів – 190 (+0) од;БПЛА оперативно-тактичного рівня – 729 (+3);крилатих ракет – 174 (+0);кораблів/катерів – 15 (+0) од;автомобільної техніки та автоцистерн – 2 854 (+7) од;спеціальної техніки – 75 (+0).

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