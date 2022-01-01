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Минулої доби ЗСУ знищили ще 160 окупантів і багато військової техніки

Минулої доби ЗСУ знищили ще 160 окупантів і багато військової техніки
Російська армія втратила в Україні 40 230 військових.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 40 230 (+160) осіб ліквідовано;
танків ‒ 1 742 (+4) од;
бойових броньованих машин ‒ 3 979 (+8) од;
артилерійських систем – 894 (+11) од;
РСЗВ – 258 (+0) од;
засобів ППО – 117 (+0) од;
літаків – 222 (+0) од;
гелікоптерів – 190 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 729 (+3);
крилатих ракет – 174 (+0);
кораблів/катерів – 15 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 854 (+7) од;
спеціальної техніки – 75 (+0).

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Теги: Росія, Україна, війна
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