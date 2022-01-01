У мережі показали кадри Антонівського мосту в Херсоні після удару ЗСУ





Про це



“Опубліковано перше відео з Антонівського мосту після нічного удару ЗСУ. Тепер тікати тільки пішки, або по воді. Бажаємо успіху!” - йдеться у дописі.



На відео видно значні пошкодження, зокрема великі діри, в деяких місцях міст "просвічується" наскрізь.



При цьому автор відео зазначає, що удари були завдані по тій смузі мосту, що й минулого разу.



Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, коментуючи



"Можна, звісно, назвати Антонівський міст засобом ru-ППО, що перехоплює ua-ракети, але від реальності не втечеш: окупантам варто вчитися вплав перетинати Дніпро. Або залишити Херсон, поки є змога. Третього попередження може не бути".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мережі з'явилося відео з Антонівського мосту Херсонської області, по якому Збройні сили України в ніч проти 27 липня завдали влучного удару.Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій у телеграмі.“Опубліковано перше відео з Антонівського мосту після нічного удару ЗСУ. Тепер тікати тільки пішки, або по воді. Бажаємо успіху!” - йдеться у дописі.На відео видно значні пошкодження, зокрема великі діри, в деяких місцях міст "просвічується" наскрізь.При цьому автор відео зазначає, що удари були завдані по тій смузі мосту, що й минулого разу.Радник керівника Офісу Президента, коментуючи у твітері удар ЗСУ по Антонівському мосту, зазначив:"Можна, звісно, назвати Антонівський міст засобом ru-ППО, що перехоплює ua-ракети, але від реальності не втечеш: окупантам варто вчитися вплав перетинати Дніпро. Або залишити Херсон, поки є змога. Третього попередження може не бути".

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