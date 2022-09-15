У Луцьку перейменували вулицю





Про це



Необхідність ухвалення такого рішення виникла у зв'язку із військовою агресією Російської Федерації проти України та вимогами мешканців територіальної громади.



Крім того, це дозволить впорядкувати назви вулиць міста Луцька. Відтак, департаментом житлово-комунального господарства до 15.09.2022 буде виготовлено та розміщено відповідні інформаційні стенди, вказівники із новою назвою вулиці на будівлях міста.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 27 липня, під час пленарного засідання 33-ї сесії міської ради депутати ухвалили рішення щодо перейменування вулиці Потапова на вулицю Банкову.Про це повідомила пресслужба Луцької міської ради.Необхідність ухвалення такого рішення виникла у зв'язку із військовою агресією Російської Федерації проти України та вимогами мешканців територіальної громади.Крім того, це дозволить впорядкувати назви вулиць міста Луцька. Відтак, департаментом житлово-комунального господарства до 15.09.2022 буде виготовлено та розміщено відповідні інформаційні стенди, вказівники із новою назвою вулиці на будівлях міста.

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