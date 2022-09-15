У Луцьку перейменували вулицю

У Луцьку перейменували вулицю
Сьогодні, 27 липня, під час пленарного засідання 33-ї сесії міської ради депутати ухвалили рішення щодо перейменування вулиці Потапова на вулицю Банкову.

Про це повідомила пресслужба Луцької міської ради.

Необхідність ухвалення такого рішення виникла у зв'язку із військовою агресією Російської Федерації проти України та вимогами мешканців територіальної громади.

Крім того, це дозволить впорядкувати назви вулиць міста Луцька. Відтак, департаментом житлово-комунального господарства до 15.09.2022 буде виготовлено та розміщено відповідні інформаційні стенди, вказівники із новою назвою вулиці на будівлях міста.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, вулиця, перейменування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Генерал-майор Марченко повернувся до Миколаєва: буде посилювати роботу з партизанами
Сьогодні, 13:30
У Луцьку в театрі ляльок буде новий керівник
Сьогодні, 13:21
У Луцьку перейменували вулицю
Сьогодні, 13:09
У мережі показали кадри Антонівського мосту в Херсоні після удару ЗСУ
Сьогодні, 12:47
На Волині тривають жнива: аграрії обмолотили 60% площ ріпаку
Сьогодні, 12:30
Схожі новини
У Луцьку хочуть перейменувати одну з вулиць на честь загиблого бійця. ВІДЕО У Луцьку хочуть перейменувати одну з вулиць на честь загиблого бійця. ВІДЕО
23 червень, 07:33
У Луцьку перейменують ще кілька вулиць У Луцьку перейменують ще кілька вулиць
31 травень, 17:15
Лучанин просить перейменувати вулицю у Луцьку на честь лікаря-хірурга Федорчука Лучанин просить перейменувати вулицю у Луцьку на честь лікаря-хірурга Федорчука
27 травень, 14:53
У Луцьку створили робочу групу з перейменування вулиць У Луцьку створили робочу групу з перейменування вулиць
13 травень, 12:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Знайшли жінку з Володимира, яка зникла декілька днів тому
Сьогодні, 14:10
 0
На війні загинули двоє чоловіків з Луцької громади і мешканець Миколаєва, сім'я якого переселилася до Луцька
Сьогодні, 13:37
 0
Генерал-майор Марченко повернувся до Миколаєва: буде посилювати роботу з партизанами
Сьогодні, 13:30
 0
У Луцьку в театрі ляльок буде новий керівник
Сьогодні, 13:21
 0
У Луцьку перейменували вулицю
Сьогодні, 13:09
 0
Медіа
відео
1/8