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Генерал-майор Марченко повернувся до Миколаєва: буде посилювати роботу з партизанами

Генерал-майор Марченко повернувся до Миколаєва: буде посилювати роботу з партизанами
Генерал-майор Дмитро Марченко повернувся на Миколаївщину. Він підсилить взаємодію військової адміністрації та Збройних сил України.

Про це на брифінгу голова ОВА Віталій Кім. За його словами, генерал-майор виконуватиме завдання і щодо Миколаївщини, і щодо Херсонщини, пише LB.ua.

"Генерал Марченко повертається для посилення взаємодії військової адміністрації та Збройних сил. Він відряджений саме для посилення роботи з партизанами, в тому числі в Херсонській області, та сил військової адміністрації по багатьох питаннях", – повідомив Кім.

Вранці 27 липня Кім у своєму телеграм-каналі натякнув на повернення Марченка дописом "Марчело, welcome back", однак офіційно ця інформація не була підтверджена.

Генерал-майор Марченко з перших днів повномасштабного вторгнення командував обороною Миколаєва.

В червні він говорив, що якщо західні союзники нададуть Україні необхідне озброєння, то контрнаступ української армії може закінчитися до кінця літа.

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Теги: Росія, Україна, війна
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