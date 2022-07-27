Генерал-майор Марченко повернувся до Миколаєва: буде посилювати роботу з партизанами
Сьогодні, 13:30
Генерал-майор Дмитро Марченко повернувся на Миколаївщину. Він підсилить взаємодію військової адміністрації та Збройних сил України.
Про це на брифінгу голова ОВА Віталій Кім. За його словами, генерал-майор виконуватиме завдання і щодо Миколаївщини, і щодо Херсонщини, пише LB.ua.
"Генерал Марченко повертається для посилення взаємодії військової адміністрації та Збройних сил. Він відряджений саме для посилення роботи з партизанами, в тому числі в Херсонській області, та сил військової адміністрації по багатьох питаннях", – повідомив Кім.
Вранці 27 липня Кім у своєму телеграм-каналі натякнув на повернення Марченка дописом "Марчело, welcome back", однак офіційно ця інформація не була підтверджена.
Генерал-майор Марченко з перших днів повномасштабного вторгнення командував обороною Миколаєва.
В червні він говорив, що якщо західні союзники нададуть Україні необхідне озброєння, то контрнаступ української армії може закінчитися до кінця літа.
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Про це на брифінгу голова ОВА Віталій Кім. За його словами, генерал-майор виконуватиме завдання і щодо Миколаївщини, і щодо Херсонщини, пише LB.ua.
"Генерал Марченко повертається для посилення взаємодії військової адміністрації та Збройних сил. Він відряджений саме для посилення роботи з партизанами, в тому числі в Херсонській області, та сил військової адміністрації по багатьох питаннях", – повідомив Кім.
Вранці 27 липня Кім у своєму телеграм-каналі натякнув на повернення Марченка дописом "Марчело, welcome back", однак офіційно ця інформація не була підтверджена.
Генерал-майор Марченко з перших днів повномасштабного вторгнення командував обороною Миколаєва.
В червні він говорив, що якщо західні союзники нададуть Україні необхідне озброєння, то контрнаступ української армії може закінчитися до кінця літа.
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