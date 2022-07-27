Генерал-майор Марченко повернувся до Миколаєва: буде посилювати роботу з партизанами

Дмитро Марченко повернувся на Миколаївщину. Він підсилить взаємодію військової адміністрації та Збройних сил України.



Про це на брифінгу голова ОВА Віталій Кім. За його словами, генерал-майор виконуватиме завдання і щодо Миколаївщини, і щодо Херсонщини, пише



"Генерал Марченко повертається для посилення взаємодії військової адміністрації та Збройних сил. Він відряджений саме для посилення роботи з партизанами, в тому числі в Херсонській області, та сил військової адміністрації по багатьох питаннях", – повідомив Кім.



Вранці 27 липня Кім у своєму телеграм-каналі натякнув на повернення Марченка дописом "Марчело, welcome back", однак офіційно ця інформація не була підтверджена.



Генерал-майор Марченко з перших днів повномасштабного вторгнення командував обороною Миколаєва.



В червні він говорив, що якщо західні союзники нададуть Україні необхідне озброєння, то контрнаступ української армії може закінчитися до кінця літа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генерал-майорповернувся на Миколаївщину. Він підсилить взаємодію військової адміністрації та Збройних сил України.Про це на брифінгу голова ОВА. За його словами, генерал-майор виконуватиме завдання і щодо Миколаївщини, і щодо Херсонщини, пише LB.ua "Генерал Марченко повертається для посилення взаємодії військової адміністрації та Збройних сил. Він відряджений саме для посилення роботи з партизанами, в тому числі в Херсонській області, та сил військової адміністрації по багатьох питаннях", – повідомив Кім.Вранці 27 липня Кім у своєму телеграм-каналі натякнув на повернення Марченка дописом "Марчело, welcome back", однак офіційно ця інформація не була підтверджена.Генерал-майор Марченко з перших днів повномасштабного вторгнення командував обороною Миколаєва.В червні він говорив, що якщо західні союзники нададуть Україні необхідне озброєння, то контрнаступ української армії може закінчитися до кінця літа.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію