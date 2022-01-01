Знайшли жінку з Володимира, яка зникла декілька днів тому

Поліцейські знайшли жительку Володимира, яка була у розшуку.Про цеповідомили у Володимир-Волинському районному відділі поліції.Жінка народилася 21.04.1945 року. Мешкала на вулиці Ковельській, 104/64. Відомо також, що Валентина Михайлівна хворіє на хворобу Альцгеймера. Декілька днів про її місцезнаходження не було інформації.Як розповіли у поліції, жінка жива. Її знайшли на одній з вулиць міста у непритомному стані. Наразі вона перебуває у лікарні.