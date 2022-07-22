На війні загинули троє чоловіків із Луцької громади

Віталій Форманюк, мешканець села Липляни Володимир Дащук та Владислав Крутов, уродженець Луцька, який до повномасштабного вторгнення мешкав з сім'єю у Харкові.



Про це Ігор Поліщук.



Лучанин Форманюк Віталій Олександрович, 01.07.1980 року народження був призваний на військову службу по мобілізації Луцьким 27 лютого 2022 року до складу військової частини на посаду командира бойової машини-командира відділення механізованого відділення механізованого взводу механізованого батальйону.



Штаб-сержант Віталій Форманюк загинув 25 липня 2022 року в районі населеного пункту Яковлівка Донецької області в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.



Мешканець с. Липляни Луцької міської територіальної громади Дащук Володимир Олександрович, 13.02.1980 року народження був призваний на військову службу по мобілізації 26 лютого 2022 року до складу військової частини на посаду навідника-оператора механізованої роти механізованого батальйону.



Солдат Володимир Дащук загинув 25 липня 2022 року в районі населеного пункту Яковлівка Донецької області в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.



Крутов Владислав Володимирович, 11.03.1979 року народження був призваний на військову службу по мобілізації 05 квітня 2022 року до складу військової частини на посаду заступника командира військової частини з тилу, начальника тилу.



Чоловік був уродженцем Луцька, закінчив 9-ту школу. Тут проживають його батьки проживають в Луцьку. Сам же він до повномасштабного вторгнення жив з сім’єю в Харкові, після початку великої війни перевіз рідних до Луцька. Військову службу проходив у Миколаєві.



Капітан Владислав Крутов помер 25 липня 2022 року від отриманих важких поранень в результаті ворожого ракетного обстрілу в районі населеного пункту Апостолове Криворізького району Дніпропетровської області 22.07.2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.



Героя поховають на Алеї "Алеї Слави" у Гаразджі, а сім`я Владислава Крутова вирішила залишитися у Луцьку назовсім.



Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Героям!

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