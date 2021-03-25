У Луцьку в театрі ляльок буде новий керівник

У Луцьку в театрі ляльок буде новий керівник
У Волинському обласному театрі ляльок буде новий керівник.

Про це повідомила пресслужба Волинської обласної ради.

Таке рішення прийняли під час засідання постійної комісії Волиньради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку.

Підставою для розгляду цього кадрового питання стала заява на звільнення з посади багаторічного керівника театру ляльок Данила Поштарука.
У Луцьку в театрі ляльок буде новий керівник

Відтак, до моменту призначення директора на конкурсній основі депутатська комісія рекомендувала виконання обов’язків директора-художнього керівника лялькового театру покласти на нинішнього заступника директора Миколу Каліщука.
У Луцьку в театрі ляльок буде новий керівник

Рішення підтримала більшість депутатів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, театр ляльок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні загинули двоє чоловіків з Луцької громади і мешканець Миколаєва, сім'я якого переселилася до Луцька
Сьогодні, 13:37
Генерал-майор Марченко повернувся до Миколаєва: буде посилювати роботу з партизанами
Сьогодні, 13:30
У Луцьку в театрі ляльок буде новий керівник
Сьогодні, 13:21
У Луцьку перейменували вулицю
Сьогодні, 13:09
У мережі показали кадри Антонівського мосту в Херсоні після удару ЗСУ
Сьогодні, 12:47
Схожі новини
Показали, що відбувається за лаштунками луцького театру ляльок. ВІДЕО Показали, що відбувається за лаштунками луцького театру ляльок. ВІДЕО
25 березень, 2021, 11:42
У Луцьку в театрі ляльок - новорічний аншлаг. ВІДЕО У Луцьку в театрі ляльок - новорічний аншлаг. ВІДЕО
25 грудень, 2017, 16:02
У Луцьку перейменували вулицю У Луцьку перейменували вулицю
Сьогодні, 13:09
Курс валют у Луцьку 27 липня Курс валют у Луцьку 27 липня
Сьогодні, 09:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Знайшли жінку з Володимира, яка зникла декілька днів тому
Сьогодні, 14:10
 0
На війні загинули двоє чоловіків з Луцької громади і мешканець Миколаєва, сім'я якого переселилася до Луцька
Сьогодні, 13:37
 0
Генерал-майор Марченко повернувся до Миколаєва: буде посилювати роботу з партизанами
Сьогодні, 13:30
 0
У Луцьку в театрі ляльок буде новий керівник
Сьогодні, 13:21
 0
У Луцьку перейменували вулицю
Сьогодні, 13:09
 0
Медіа
відео
1/8