У Луцьку в театрі ляльок буде новий керівник
Сьогодні, 13:21
У Волинському обласному театрі ляльок буде новий керівник.
Про це повідомила пресслужба Волинської обласної ради.
Таке рішення прийняли під час засідання постійної комісії Волиньради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку.
Підставою для розгляду цього кадрового питання стала заява на звільнення з посади багаторічного керівника театру ляльок Данила Поштарука.
Відтак, до моменту призначення директора на конкурсній основі депутатська комісія рекомендувала виконання обов’язків директора-художнього керівника лялькового театру покласти на нинішнього заступника директора Миколу Каліщука.
Рішення підтримала більшість депутатів.
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Про це повідомила пресслужба Волинської обласної ради.
Таке рішення прийняли під час засідання постійної комісії Волиньради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку.
Підставою для розгляду цього кадрового питання стала заява на звільнення з посади багаторічного керівника театру ляльок Данила Поштарука.
Відтак, до моменту призначення директора на конкурсній основі депутатська комісія рекомендувала виконання обов’язків директора-художнього керівника лялькового театру покласти на нинішнього заступника директора Миколу Каліщука.
Рішення підтримала більшість депутатів.
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