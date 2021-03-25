У Луцьку в театрі ляльок буде новий керівник





Про це



Таке рішення прийняли під час засідання постійної комісії Волиньради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку.



Підставою для розгляду цього кадрового питання стала заява на звільнення з посади багаторічного керівника театру ляльок Данила Поштарука.



Відтак, до моменту призначення директора на конкурсній основі депутатська комісія рекомендувала виконання обов’язків директора-художнього керівника лялькового театру покласти на нинішнього заступника директора Миколу Каліщука.



Рішення підтримала більшість депутатів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському обласному театрі ляльок буде новий керівник.Про це повідомила пресслужба Волинської обласної ради.Таке рішення прийняли під час засідання постійної комісії Волиньради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку.Підставою для розгляду цього кадрового питання стала заява на звільнення з посади багаторічного керівника театру ляльокВідтак, до моменту призначення директора на конкурсній основі депутатська комісія рекомендувала виконання обов’язків директора-художнього керівника лялькового театру покласти на нинішнього заступника директораРішення підтримала більшість депутатів.

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