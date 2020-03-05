Верховна Рада погодила кандидатуру на посаду генпрокурора

Андрія Костіна новим генеральним прокурором України.



Про це Юлія Палійчук у Telegram.



"Відповідне рішення було підтримано майже конституційною більшістю голосів - "за" проголосувало 299 народних обранців", - написала Палійчук.



Довідка видання



Костін претендував на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але експерти з громадських організацій віднесли його до кандидатів із сумнівною репутацією.



Як голова комітету з правової політики він відповідав у парламенті за судову реформу, проте саме в період керівництва комітетом Костіним належна судова реформа блокувалася, а необхідні законодавчі зміни та пропозиції спотворювалися.



Костін не декларував дохід від продажу квартир в Одесі. Але декларував корпоративні права свої та дружини в "Адвокатській компанії Право".



Також журналісти "Схем" виявили, що дружина й донька Костіна працюють помічниками-консультантами інших нардепів, а сам Костін "працевлаштував" родичів колег.



Нагадаємо, що у неділю, 17 липня,



Тимчасово виконувати обовʼязки керівника Офісу генпрокурора президент призначив заступника Венедіктової Олексія Симоненка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада дала згоду на призначення народного депутата від "Слуги Народу"новим генеральним прокурором України.Про це повідомила речниця фракції "Слуга народу"у Telegram."Відповідне рішення було підтримано майже конституційною більшістю голосів - "за" проголосувало 299 народних обранців", - написала Палійчук.Довідка видання "Українська Правда" : Андрій Костін – юрист. У 2010 він був обраний депутатом Одеської міської ради від партії "Фронт змін", а у 2019 році – депутатом Верховної Ради від "Слуги народу".Костін претендував на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але експерти з громадських організацій віднесли його до кандидатів із сумнівною репутацією.Як голова комітету з правової політики він відповідав у парламенті за судову реформу, проте саме в період керівництва комітетом Костіним належна судова реформа блокувалася, а необхідні законодавчі зміни та пропозиції спотворювалися.Костін не декларував дохід від продажу квартир в Одесі. Але декларував корпоративні права свої та дружини в "Адвокатській компанії Право".Також журналісти "Схем" виявили, що дружина й донька Костіна працюють помічниками-консультантами інших нардепів, а сам Костін "працевлаштував" родичів колег.Нагадаємо, що у неділю, 17 липня, президент видав укази про відсторонення Ірини Венедіктової та усунення голови СБУ Івана Баканова Тимчасово виконувати обовʼязки керівника Офісу генпрокурора президент призначив заступника Венедіктової

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