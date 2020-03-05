Верховна Рада погодила кандидатуру на посаду генпрокурора

Верховна Рада погодила кандидатуру на посаду генпрокурора
Верховна Рада дала згоду на призначення народного депутата від "Слуги Народу" Андрія Костіна новим генеральним прокурором України.

Про це повідомила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук у Telegram.

"Відповідне рішення було підтримано майже конституційною більшістю голосів - "за" проголосувало 299 народних обранців", - написала Палійчук.

Довідка видання "Українська Правда": Андрій Костін – юрист. У 2010 він був обраний депутатом Одеської міської ради від партії "Фронт змін", а у 2019 році – депутатом Верховної Ради від "Слуги народу".

Костін претендував на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але експерти з громадських організацій віднесли його до кандидатів із сумнівною репутацією.

Як голова комітету з правової політики він відповідав у парламенті за судову реформу, проте саме в період керівництва комітетом Костіним належна судова реформа блокувалася, а необхідні законодавчі зміни та пропозиції спотворювалися.

Костін не декларував дохід від продажу квартир в Одесі. Але декларував корпоративні права свої та дружини в "Адвокатській компанії Право".

Також журналісти "Схем" виявили, що дружина й донька Костіна працюють помічниками-консультантами інших нардепів, а сам Костін "працевлаштував" родичів колег.

Нагадаємо, що у неділю, 17 липня, президент видав укази про відсторонення Ірини Венедіктової та усунення голови СБУ Івана Баканова.

Тимчасово виконувати обовʼязки керівника Офісу генпрокурора президент призначив заступника Венедіктової Олексія Симоненка.

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Теги: Андрій Костін, Генеральна прокуратура
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