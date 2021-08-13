Українські АЗС змінили вартість автогазу





Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95»,



На станціях WOG автогаз здешевшав на 1,36 грн/л, до 29,73 грн/л.



На 0,85-0,99 грн/л здешевшав ресурс у консолідованій мережі «Привату». Зокрема на станціях «Укрнафти» газ здешевшав до 29,08 грн/л, на станціях «Авіас» та інших — до 29,09 грн/л.



У мережі «Автотранс» продукт здешевшав на 0,50 грн/л, до 28,98 грн/л, на станціях «Катрал» — на 0,70 грн/л, до 29,27 грн/л.



На 0,25 грн/л знизила ціну мережа Chipo (29,78 грн/л).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Середня ціна на скраплений газ 27 липня у мережах АЗС знизилася на 50 коп./л – до 29,44 грн/л.Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», передає Enkorr.На станціях WOG автогаз здешевшав на 1,36 грн/л, до 29,73 грн/л.На 0,85-0,99 грн/л здешевшав ресурс у консолідованій мережі «Привату». Зокрема на станціях «Укрнафти» газ здешевшав до 29,08 грн/л, на станціях «Авіас» та інших — до 29,09 грн/л.У мережі «Автотранс» продукт здешевшав на 0,50 грн/л, до 28,98 грн/л, на станціях «Катрал» — на 0,70 грн/л, до 29,27 грн/л.На 0,25 грн/л знизила ціну мережа Chipo (29,78 грн/л).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію