Українські АЗС змінили вартість автогазу

Українські АЗС змінили вартість автогазу
Середня ціна на скраплений газ 27 липня у мережах АЗС знизилася на 50 коп./л – до 29,44 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», передає Enkorr.

На станціях WOG автогаз здешевшав на 1,36 грн/л, до 29,73 грн/л.

На 0,85-0,99 грн/л здешевшав ресурс у консолідованій мережі «Привату». Зокрема на станціях «Укрнафти» газ здешевшав до 29,08 грн/л, на станціях «Авіас» та інших — до 29,09 грн/л.

У мережі «Автотранс» продукт здешевшав на 0,50 грн/л, до 28,98 грн/л, на станціях «Катрал» — на 0,70 грн/л, до 29,27 грн/л.

На 0,25 грн/л знизила ціну мережа Chipo (29,78 грн/л).

Українські АЗС змінили вартість автогазу

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Теги: Автогаз, АЗС
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