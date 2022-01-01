У військових відбудуться навчальні стрільби: волинян просять бути обачними
Сьогодні, 15:39
Завтра, 28 липня, на території Маневицької громади будуть проводитися навчальні стрільби.
Про це інформують на сайті Маневицької селищної ради.
Зауважують, що військові використовуватимуть зброю різного виду.
«Закликаємо жителів громади бути обережними та зберігати спокій», – йдеться у повідомленні.
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Про це інформують на сайті Маневицької селищної ради.
Зауважують, що військові використовуватимуть зброю різного виду.
«Закликаємо жителів громади бути обережними та зберігати спокій», – йдеться у повідомленні.
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