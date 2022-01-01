У військових відбудуться навчальні стрільби: волинян просять бути обачними





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Зауважують, що військові використовуватимуть зброю різного виду.



«Закликаємо жителів громади бути обережними та зберігати спокій», – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 28 липня, на території Маневицької громади будуть проводитися навчальні стрільби.Про це інформують на сайті Маневицької селищної ради.Зауважують, що військові використовуватимуть зброю різного виду.«Закликаємо жителів громади бути обережними та зберігати спокій», – йдеться у повідомленні.

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