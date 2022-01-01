У військових відбудуться навчальні стрільби: волинян просять бути обачними

У військових відбудуться навчальні стрільби: волинян просять бути обачними
Завтра, 28 липня, на території Маневицької громади будуть проводитися навчальні стрільби.

Про це інформують на сайті Маневицької селищної ради.

Зауважують, що військові використовуватимуть зброю різного виду.

«Закликаємо жителів громади бути обережними та зберігати спокій», – йдеться у повідомленні.

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Теги: Навчальні стрільби, Маневиччина, війна, ЗСУ
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