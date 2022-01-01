Позивний «Комарик»: у волинській теробороні служить боєць з інвалідністю
Сьогодні, 16:07
Валерій із позивним «Комарик» служить у лавах волинської тероборони. Чоловік має інвалідність, однак захищає Україну з 2014 року.
Історію чоловіка розповіли на сторінці 100-ої окремої бригади ТРО у фейсбуці.
2013-го року в руках у цього чоловіка вибухнула каністра з бензином. Обгоріло три чверті поверхні тіла. Після тривалого лікування та реабілітації пан Валерій одержав другу групу інвалідності.
А за рік – 2014-го – в Україні почалася війна. І Валерій Віталійович… вирішив іти захищати Батьківщину!
«Чоловіче, чи Ви здуріли – на війну з другою групою інвалідності?!», – сказали йому у військкоматі.
Проте невгамовний чоловік приходив знову і знову. За четвертим разом хтось із співробітників військового комісаріату «змилувався» і підказав: «Якби ж у Вас хоча б не друга, а третя група…».
Лікарів, щоправда, довелося неабияк вмовляти – проте вже за кілька днів наш герой мав таки «третю групу» і був призваний до війська!
У ЗСУ пан Валерій прослужив три роки, відбувши дві тривалі ротації в зону проведення АТО/ООС – Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне
А після широкомасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року… вирішив знову стати до лав ЗСУ!
«Жінка, правда, була проти. Але потім зрозуміла, що не зможе мене відговорити – і таки відпустила», – трохи ніяковіючи розповідає «Комарик».
А тепер тримайтеся за свої крісла, стільці, табуретки обома руками! – З Перемогою на «Комарика» чекає п’ятеро «комаренят» – дві донечки і трійко синів!
Пан Валерій аніскільки не скаржиться на здоров’я і стверджує, що у свої 40 років почувається «на 20». І запевняє, що він та його товариші… неодмінно складуть зброю:
«Зброю ми справді складемо – після капітуляції Московії і Параду Перемоги! Тоді із чистою совістю ми занесемо її на склади і здамо на зберігання…».
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Історію чоловіка розповіли на сторінці 100-ої окремої бригади ТРО у фейсбуці.
2013-го року в руках у цього чоловіка вибухнула каністра з бензином. Обгоріло три чверті поверхні тіла. Після тривалого лікування та реабілітації пан Валерій одержав другу групу інвалідності.
А за рік – 2014-го – в Україні почалася війна. І Валерій Віталійович… вирішив іти захищати Батьківщину!
«Чоловіче, чи Ви здуріли – на війну з другою групою інвалідності?!», – сказали йому у військкоматі.
Проте невгамовний чоловік приходив знову і знову. За четвертим разом хтось із співробітників військового комісаріату «змилувався» і підказав: «Якби ж у Вас хоча б не друга, а третя група…».
Лікарів, щоправда, довелося неабияк вмовляти – проте вже за кілька днів наш герой мав таки «третю групу» і був призваний до війська!
У ЗСУ пан Валерій прослужив три роки, відбувши дві тривалі ротації в зону проведення АТО/ООС – Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне
А після широкомасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року… вирішив знову стати до лав ЗСУ!
«Жінка, правда, була проти. Але потім зрозуміла, що не зможе мене відговорити – і таки відпустила», – трохи ніяковіючи розповідає «Комарик».
А тепер тримайтеся за свої крісла, стільці, табуретки обома руками! – З Перемогою на «Комарика» чекає п’ятеро «комаренят» – дві донечки і трійко синів!
Пан Валерій аніскільки не скаржиться на здоров’я і стверджує, що у свої 40 років почувається «на 20». І запевняє, що він та його товариші… неодмінно складуть зброю:
«Зброю ми справді складемо – після капітуляції Московії і Параду Перемоги! Тоді із чистою совістю ми занесемо її на склади і здамо на зберігання…».
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