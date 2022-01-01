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Позивний «Комарик»: у волинській теробороні служить боєць з інвалідністю

Позивний «Комарик»: у волинській теробороні служить боєць з інвалідністю
Валерій із позивним «Комарик» служить у лавах волинської тероборони. Чоловік має інвалідність, однак захищає Україну з 2014 року.

Історію чоловіка розповіли на сторінці 100-ої окремої бригади ТРО у фейсбуці.

2013-го року в руках у цього чоловіка вибухнула каністра з бензином. Обгоріло три чверті поверхні тіла. Після тривалого лікування та реабілітації пан Валерій одержав другу групу інвалідності.

А за рік – 2014-го – в Україні почалася війна. І Валерій Віталійович… вирішив іти захищати Батьківщину!

«Чоловіче, чи Ви здуріли – на війну з другою групою інвалідності?!», – сказали йому у військкоматі.

Проте невгамовний чоловік приходив знову і знову. За четвертим разом хтось із співробітників військового комісаріату «змилувався» і підказав: «Якби ж у Вас хоча б не друга, а третя група…».

Лікарів, щоправда, довелося неабияк вмовляти – проте вже за кілька днів наш герой мав таки «третю групу» і був призваний до війська!
У ЗСУ пан Валерій прослужив три роки, відбувши дві тривалі ротації в зону проведення АТО/ООС – Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне

А після широкомасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року… вирішив знову стати до лав ЗСУ!

«Жінка, правда, була проти. Але потім зрозуміла, що не зможе мене відговорити – і таки відпустила», – трохи ніяковіючи розповідає «Комарик».

А тепер тримайтеся за свої крісла, стільці, табуретки обома руками! – З Перемогою на «Комарика» чекає п’ятеро «комаренят» – дві донечки і трійко синів!

Пан Валерій аніскільки не скаржиться на здоров’я і стверджує, що у свої 40 років почувається «на 20». І запевняє, що він та його товариші… неодмінно складуть зброю:

«Зброю ми справді складемо – після капітуляції Московії і Параду Перемоги! Тоді із чистою совістю ми занесемо її на склади і здамо на зберігання…».

Позивний «Комарик»: у волинській теробороні служить боєць з інвалідністю
Позивний «Комарик»: у волинській теробороні служить боєць з інвалідністю


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Теги: Позивний «Комарик», ТРО Волині, війна
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