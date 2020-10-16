Один з навчальних корпусів ЛНТУ перетворять у гуртожиток для переселенців

Навчально-лабораторний корпус ЛНТУ реконструюють під гуртожиток для внутрішньо переміщених осібПро це йшла мова під час сьогоднішнього засідання 33-ї сесії міської ради, повідомляють на її сайті.Інформують, що Північно екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) надасть 1 660 000 євро, які будуть використані для реконструкції навчально-лабораторного корпусу ЛНТУ під гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб.Міський голованаголосив, що Луцька міська рада, попри умови воєнного стану, продовжує реалізовувати всі міжнародні проєкти.“В більшості українських міст фінансові донори позгортали програми, у нас всі проєкти продовжують реалізовуватись. Цей грант 1,6 млн євро, — новий проєкт. Він є дуже важливим для нас, адже певна кількість внутрішньо переміщених осіб залишиться у нашій громаді і матимуть місце для проживання. Це повністю безповоротна фінансова допомога від корпорації НЕФКО, з огляду на успішну реалізацію попередніх проєктів. Це серйозні кошти, до того ж — це нові робочі місця, відновлення та реконструкція інфраструктури міста”, - зазначив міський голова.До слова, грант планують залучити у рамках програми «Підтримка ЄС для нагальних потреб розміщення внутрішньо переміщених осіб в Україні».