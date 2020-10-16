Один з навчальних корпусів ЛНТУ перетворять у гуртожиток для переселенців

Один з навчальних корпусів ЛНТУ перетворять у гуртожиток для переселенців
Навчально-лабораторний корпус ЛНТУ реконструюють під гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб

Про це йшла мова під час сьогоднішнього засідання 33-ї сесії міської ради, повідомляють на її сайті.

Інформують, що Північно екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) надасть 1 660 000 євро, які будуть використані для реконструкції навчально-лабораторного корпусу ЛНТУ під гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб.

Міський голова Ігор Поліщук наголосив, що Луцька міська рада, попри умови воєнного стану, продовжує реалізовувати всі міжнародні проєкти.

“В більшості українських міст фінансові донори позгортали програми, у нас всі проєкти продовжують реалізовуватись. Цей грант 1,6 млн євро, — новий проєкт. Він є дуже важливим для нас, адже певна кількість внутрішньо переміщених осіб залишиться у нашій громаді і матимуть місце для проживання. Це повністю безповоротна фінансова допомога від корпорації НЕФКО, з огляду на успішну реалізацію попередніх проєктів. Це серйозні кошти, до того ж — це нові робочі місця, відновлення та реконструкція інфраструктури міста”, - зазначив міський голова.

До слова, грант планують залучити у рамках програми «Підтримка ЄС для нагальних потреб розміщення внутрішньо переміщених осіб в Україні».


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Теги: ЛНТУ, гуртожиток, переселенці
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Коментарі 1
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він же валиться, фундамент не розразхований на ту надбудову що зробили... аби гроші через себе пропустити і відмити
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