«Ягодин» перевантажений: просять обирати інші пункти пропуску





Про це



Перевізників просять врахувати цю інформацію та скористатися для перетину кордону іншими пунктами пропуску.



Для оперативного інформування перевізників Держмитслужба моніторить ситуацію з чергами вантажних і легкових автомобілів у пунктах пропуску західного та південного кордону і висвітлює на інтерактивній карті. Її можна глянути за посиланням



"У рамках реалізації проєкту «Відкритий кордон» разом з урядовими та регіональними як українськими, так і польськими державними структурами ми шукаємо способи покращити існуючу прикордонну інфраструктуру, прискорити рух черг та митне оформлення товарів, залучити додаткові ресурси для проїзду вантажів з сільськогосподарською продукцією. Сподіваємося на взаємні, конструктивні та оперативні рішення", - йдеться у повідомленні Держмитслужби.



Нагадаємо, з 27 червня цього року в пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» запровадили оформлення лише вантажних транспортних засобів (від 7,5 тонн).

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