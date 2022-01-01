«Ягодин» перевантажений: просять обирати інші пункти пропуску

«Ягодин» перевантажений: просять обирати інші пункти пропуску
Наразі в пункті пропуску «Ягодин» наявні значні черги на виїзд з України. Станом на 15 годину 27 липня кількість вантажних автомобілів складає 1400 одиниць.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Перевізників просять врахувати цю інформацію та скористатися для перетину кордону іншими пунктами пропуску.

Для оперативного інформування перевізників Держмитслужба моніторить ситуацію з чергами вантажних і легкових автомобілів у пунктах пропуску західного та південного кордону і висвітлює на інтерактивній карті. Її можна глянути за посиланням https://bit.ly/3yLvX6L.

"У рамках реалізації проєкту «Відкритий кордон» разом з урядовими та регіональними як українськими, так і польськими державними структурами ми шукаємо способи покращити існуючу прикордонну інфраструктуру, прискорити рух черг та митне оформлення товарів, залучити додаткові ресурси для проїзду вантажів з сільськогосподарською продукцією. Сподіваємося на взаємні, конструктивні та оперативні рішення", - йдеться у повідомленні Держмитслужби.

Нагадаємо, з 27 червня цього року в пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» запровадили оформлення лише вантажних транспортних засобів (від 7,5 тонн).

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Теги: Державна митна служба, черги, Ягодин
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