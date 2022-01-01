На Волині посилили заходи з протидії ворожим ДРГ
Сьогодні, 16:52
Від ранку 27 липня у Нововолинську посилено працюють силовики та військові. До журналістів Суспільного звернулися місцеві жителі та повідомили, що правоохоронці здійснюють поквартирний обхід, перевіряють документи та телефони.
Як розповіла в коментарі Суспільному речниця СБУ Волині Іванна Поліщук, у Нововолинську, як і на всій території області, посилили заходи щодо запобігання проникненню ДРГ та осіб, які діють в інтересах противника.
"Здійснюються контррозвідувальні, пошукові, профілактичні та режимно-обмежувальні заходи у місті Нововолинськ. Просимо жителів регіону зберігати спокій та сприяти правоохоронцям у їхній діяльності. Адже наша мета – максимальна безпека волинян", – зазначила Іванна Поліщук.
Особливу увагу силовики та військові приділяють об'єктам критичної інфраструктури області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як розповіла в коментарі Суспільному речниця СБУ Волині Іванна Поліщук, у Нововолинську, як і на всій території області, посилили заходи щодо запобігання проникненню ДРГ та осіб, які діють в інтересах противника.
"Здійснюються контррозвідувальні, пошукові, профілактичні та режимно-обмежувальні заходи у місті Нововолинськ. Просимо жителів регіону зберігати спокій та сприяти правоохоронцям у їхній діяльності. Адже наша мета – максимальна безпека волинян", – зазначила Іванна Поліщук.
Особливу увагу силовики та військові приділяють об'єктам критичної інфраструктури області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцькому районі п’яний чоловік зґвалтував 14-річну дівчину
Сьогодні, 17:22
На Волині посилили заходи з протидії ворожим ДРГ
Сьогодні, 16:52
«Ягодин» перевантажений: просять обирати інші пункти пропуску
Сьогодні, 16:22
Медіа