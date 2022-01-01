На Волині посилили заходи з протидії ворожим ДРГ

На Волині посилили заходи з протидії ворожим ДРГ
Від ранку 27 липня у Нововолинську посилено працюють силовики та військові. До журналістів Суспільного звернулися місцеві жителі та повідомили, що правоохоронці здійснюють поквартирний обхід, перевіряють документи та телефони.

Як розповіла в коментарі Суспільному речниця СБУ Волині Іванна Поліщук, у Нововолинську, як і на всій території області, посилили заходи щодо запобігання проникненню ДРГ та осіб, які діють в інтересах противника.

"Здійснюються контррозвідувальні, пошукові, профілактичні та режимно-обмежувальні заходи у місті Нововолинськ. Просимо жителів регіону зберігати спокій та сприяти правоохоронцям у їхній діяльності. Адже наша мета – максимальна безпека волинян", – зазначила Іванна Поліщук.

Особливу увагу силовики та військові приділяють об'єктам критичної інфраструктури області.

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Теги: ДРГ, Волинь, війна, Іванна Поліщук
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