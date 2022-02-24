Кордон з Білоруссю у межах Волині перевірив заступник керівника Офісу президента

Кордон з Білоруссю у межах Волині перевірив заступник керівника Офісу президента
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко оглянув, як облаштований кордон на межі України та Білорусі у Волинській області.

Про це він повідомив у Telegram.

Він зауважив, що до повномасштабного вторгнення Офіс президента планував у 2022 році реалізувати проєкт з обладнання кордону не лише фортифікаційними спорудами, а й спеціальними засобами стеження.

«Війна внесла свої корективи у цей процес, але тут, на Волині, це питання вирішують на рівні обласної, місцевої влади та Держприкордонслужби. Військові облаштували справді серйозні загородження, а місцева влада допомогла з камерами стеження. Тут застосували і тепловізійні камери», - написав Тимошенко.

Кордон з Білоруссю у межах Волині перевірив заступник керівника Офісу президента


Він також наголосив, що важливо, що за ділянками кордону можна спостерігати онлайн. Крім того, тут працюють пункти пропуску.

«Бачили сьогодні маріупольців, яких окупаційна влада «евакуювала» на територію Росії. Люди змушені перетинати кордон з боку Білорусі і користуватися прикордонними пунктами пропуску тут», - йдеться у дописі Тимошенка.

Кордон з Білоруссю у межах Волині перевірив заступник керівника Офісу президента


Він зауважив, що кордон захищений і на Сумщині, і на Чернігівщині, і на Київщині, і на Житомирщині, і на Рівненщині, і на Волині. Але сучасною системою стеження можуть похвалитися не всі.

Кордон з Білоруссю у межах Волині перевірив заступник керівника Офісу президента


«Будемо закривати це питання, щоб моніторинг ситуації був на найвищому рівні», - резюмував заступник керівника Офісу президента.

Кордон з Білоруссю у межах Волині перевірив заступник керівника Офісу президента
Кордон з Білоруссю у межах Волині перевірив заступник керівника Офісу президента
Кордон з Білоруссю у межах Волині перевірив заступник керівника Офісу президента
Кордон з Білоруссю у межах Волині перевірив заступник керівника Офісу президента


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Теги: Кирило Тимошенко, кордон, Білорусь
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