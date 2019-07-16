Хотіли зекономити: волинські митники викрили київське підприємство

Хотіли зекономити: волинські митники викрили київське підприємство
Волинські митники разом із польськими колегами викрити оборудку недобросовісного київського підприємства, що прагнуло зекономити на митних платежах до державного бюджету України.

Про це інформують у пресслужбі Волинської митниці.

Зауважують, що під час імпорту наприкінці 2020 року через митний пост "Ягодин" майже 20 тонн автохімії, до оформлення подали супровідні документи із зазначенням вартості партії закупленого у польського виробника товару у сумі майже 14 тис Євро. Його тоді випустили у вільний обіг, однак засумнівалися щодо його справжньої ціни.

Додають, що згодом на запит Департаменту міжнародної взаємодії Держмитслужби надійшли документи, що підтверджували сумнів волинських митників. Відповідно до наданої копії експортної декларації, цей же товар оформляли на суміжній стороні за іншим контрактом, сума якого становила понад 31 тис Євро. Як порахували фахівці, різниця митних платежів, які сплатили на час ввезення товару в Україну і які необхідно було сплатити, складала майже 155 тис грн.

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"За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за статтею 483 Митного Кодексу України. Подача митному органу недостовірних відомостей про товар тягне за собою конфіскацію предмету правопорушення та штраф у розмірі 100 відсотків його вартості. За курсом Нацбанку на дату ввезення партії автохімії в Україну його вартість становила понад 1 млн грн. Матеріали справи скерують на розгляд суду", - зазначають митники.


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Теги: Митниця, податки, автохімія
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