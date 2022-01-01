39 мільйонів гривень збитків: ДБР оголосило підозри працівникам лісового господарства на Волині





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Інформують, що протягом останніх трьох років вони здійснювали лісогосподарську діяльність без висновку з оцінки впливу на довкілля, який є обов’язковим під час провадження планової діяльності.



Чотирьом фігурантам повідомили про підозру у перевищенні влади або службових повноважень (частина 3 статті 365 КК України). Вирішують питання про застосування запобіжного заходу.



Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.



Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники Державного бюро розслідувань спільно з Національною поліцією викрили одного з керівників Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства та його працівників, які у змові зі службовими особами державного підприємства «Любомльське лісове господарство» завдали шкоду державі на понад 39 млн гривень.Про це повідомляє пресслужба ДБР.Інформують, що протягом останніх трьох років вони здійснювали лісогосподарську діяльність без висновку з оцінки впливу на довкілля, який є обов’язковим під час провадження планової діяльності.Чотирьом фігурантам повідомили про підозру у перевищенні влади або службових повноважень (частина 3 статті 365 КК України). Вирішують питання про застосування запобіжного заходу.Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора.

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