В Україні запрацювали нові правила отримання водійського посвідчення

В Україні запрацювали нові правила отримання водійського посвідчення
Із 24 липня в Україні запрацювали нові правила отримання водійського посвідчення. Змінився підхід до навчання та алгоритм складання іспитів — теоретичну та практичну частини підготовки водіїв віднині розмежовують.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Відтепер охочим отримати водійське, спочатку варто пройти теоретичний курс навчання в автошколі та успішно скласти тестування в територіальному сервісному центрі МВС. А уже зі знаннями правил дорожнього руху та зі Свідоцтвом про закінчення теоретичної підготовки починати практичний курс і виїжджати на вулиці за кермом.

"Таке розмежування навчального процесу не просто виглядає логічним, але вводиться ще й з огляду на світовий досвід. Фактично, це стане гарантією безпеки на дорогах, оскільки до практичного навчання допускатимуть тільки тих, хто вже знає правила дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.

На теоретичному курсі навчання людині треба опанувати правила дорожнього руху, правила експлуатації транспортних засобів, основи безпеки руху та надання домедичної допомоги. Внутрішній теоретичний іспит в автошколі скасовується. Після навчання заклад освіти формує Свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки та вносить дані до Єдиного державного реєстру МВС. Потім — іспит у територіальному сервісному центрі МВС, крім майбутніх водіїв категорій ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE. Усі, хто успішно його складає, отримують Свідоцтво, яке є пропуском на практичний курс навчання. Свідоцтво діятиме протягом 1 року. Тобто, той, хто успішно склав теоретичний іспит має цілий рік на те, аби пройти практичний курс навчання. За умови, якщо цей термін пройшов, а людина, яка хотіла отримати посвідчення водія, так і не склала наступний екзамен з практичного водіння, має починати навчання спочатку.

На практичному курсі треба навчитись керувати автівкою. Після його завершення — іспит. Складання практичного іспиту в автошколі обов’язкове. Заклад освіти видаватиме Свідоцтво про закінчення практичної підготовки. Воно буде чинне протягом двох років.

Варто зазначити, що раніше зміна автошколи не передбачалась. Тепер же можна обрати з акредитованих навчальних закладів один для теоретичного навчання, а для практичного — інший.

Усі, хто до 24 липня, до набрання чинності Постанови розпочали підготовку, перепідготовку в автошколі і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, продовжують навчання відповідно до старих норм і складають внутрішні іспити в автошколі та іспити в територіальному сервісному центрі МВС за старим алгоритмом.

Нагадують також, що консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінці Головного сервісного центру МВС в Фейсбук.

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Теги: водійське посвідчення, іспит, варте уваги
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