Змовились з Януковичем і Азаровим: двом ексміністрам висунули підозру в державній зраді

Колишньому міністру закордонних справта ексміністру юстиціїповідомили про підозри в держзраді за ухвалення Харківських угод.Про це повідомляють Офіс генпрокурора та ДБР.За даними слідства, Грищенко та Лавринович у квітні 2010 року змовились з експрезидентомта експрем'єр-міністром— їм підозри оголосили ще торік. Міністри, порушивши законодавство, погодили договір між Україною та Росією про перебування Чорноморського флоту РФ на території без фактичного розгляду документа та проведення правової експертизи.Внаслідок цих дій пізніше у квітні 2010-го угоду від імені України підписав експрезидент Янукович. Цей документ продовжив на 25 років перебування Чорноморського флоту РФ на території України замість підготовки до його виведення з нашої країни та штучно створив передумови для збільшення чисельності російських військ на території України, їхнього переоснащення та модернізації. Надалі це призвело до вторгнення Росії та окупації Криму.За наявною інформацією, Грищенко та Лавринович перебувають за кордоном, тож підозри в держзраді (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 ККУ) оголосили заочно.Зазначимо, що сьогодні з'явився указ президента про. Демченко був заступником глави МЗС, коли відбувалось підписання Харківських угод. Ще торік журналісти публікували докази про причетність Демченка до лобіювання угоду. Йому підозру наразі не оголошували.У березні 2021-го секретар РНБО Олексій Данілов доручив СБУ перевірити обставини підготовки та ратифікації «Харківських угод» від 2010 року. СБУ мала перевірити, як і чому 236 народних депутатів голосували за ці домовленості.