Заарештували сім разів судимого чоловіка, який викрав сумку з грошима у Ковелі





Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.



За даними слідства, сім разів до цього судимий чоловік увечері 20 липня 2022 року викрав жіночу сумку з телефоном, грошима та іншими цінностями, завдавши її власниці майнової шкоди на понад 67 тисяч гривень.



Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Довідково:



Санкцією частини 4 статті 185 КК України за крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану на території України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 32-річному жителю Ковеля повідомили про підозру у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.За даними слідства, сім разів до цього судимий чоловік, завдавши її власниці майнової шкоди на понад 67 тисяч гривень.Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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