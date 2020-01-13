Заарештували сім разів судимого чоловіка, який викрав сумку з грошима у Ковелі

Заарештували сім разів судимого чоловіка, який викрав сумку з грошима у Ковелі
32-річному жителю Ковеля повідомили про підозру у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

За даними слідства, сім разів до цього судимий чоловік увечері 20 липня 2022 року викрав жіночу сумку з телефоном, грошима та іншими цінностями, завдавши її власниці майнової шкоди на понад 67 тисяч гривень.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Довідково:

Санкцією частини 4 статті 185 КК України за крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану на території України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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Теги: крадіжка, Ковель, сумка
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