На Волині у жінки вкрали сумку з грошима. ФОТО

На Волині у жінки вкрали сумку з грошима. ФОТО
У Ковелі поліцейські за гарячими слідами розкрили крадіжку на понад 60 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба поліції Волині.

Учора, 20 липня, до ковельської поліції із заявою звернулася 61-річна місцева жителька. Ковельчанка розповіла, що з двору будинку по вулиці Івасюка викрали її сумку з грошима, особистими речами та мобільним телефоном. Речі заявниця на кілька хвилин залишила на лавці без нагляду. Сума заданих матеріальних збитків – понад 60 тис. грн.

За гарячими слідами поліцейські встановили, що до крадіжки причетний 32-річний місцевий житель. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадені речі вилучили.
На Волині у жінки вкрали сумку з грошима. ФОТО

Слідчі вже повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Підозрюваному загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Ковель, крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині у жінки вкрали сумку з грошима. ФОТО
Сьогодні, 15:42
Хакери розповсюджують фейк про те, що Зеленський перебуває в реанімації, – Держспецзв'язку
Сьогодні, 15:40
У Білорусі знову продовжили військові навчання
Сьогодні, 15:26
На Волині у горе-батьків вилучили сімох дітей. ФОТО
Сьогодні, 15:14
Воїни волинської бригади показали, як перезаряджають «Град». ФОТО
Сьогодні, 14:58
Схожі новини
14-річний волинянин викрав з будинку культури акустичну систему 14-річний волинянин викрав з будинку культури акустичну систему
24 травень, 16:32
Неповнолітній хлопець обікрав аптеку та школу на Волині. ФОТО Неповнолітній хлопець обікрав аптеку та школу на Волині. ФОТО
04 січень, 11:50
На Волині чоловік вкрав телефон у магазині На Волині чоловік вкрав телефон у магазині
23 грудень, 2021, 16:20
Викрала мобільний телефон і срібні прикраси: на Волині спіймали злодійку Викрала мобільний телефон і срібні прикраси: на Волині спіймали злодійку
14 грудень, 2021, 11:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині у жінки вкрали сумку з грошима. ФОТО
Сьогодні, 15:42
 0
Хакери розповсюджують фейк про те, що Зеленський перебуває в реанімації, – Держспецзв'язку
Сьогодні, 15:40
 0
У Білорусі знову продовжили військові навчання
Сьогодні, 15:26
 0
На Волині у горе-батьків вилучили сімох дітей. ФОТО
Сьогодні, 15:14
 0
Воїни волинської бригади показали, як перезаряджають «Град». ФОТО
Сьогодні, 14:58
 0
Медіа
відео
1/8