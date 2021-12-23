На Волині у жінки вкрали сумку з грошима. ФОТО
Сьогодні, 15:42
У Ковелі поліцейські за гарячими слідами розкрили крадіжку на понад 60 тисяч гривень.
Про це повідомила пресслужба поліції Волині.
Учора, 20 липня, до ковельської поліції із заявою звернулася 61-річна місцева жителька. Ковельчанка розповіла, що з двору будинку по вулиці Івасюка викрали її сумку з грошима, особистими речами та мобільним телефоном. Речі заявниця на кілька хвилин залишила на лавці без нагляду. Сума заданих матеріальних збитків – понад 60 тис. грн.
За гарячими слідами поліцейські встановили, що до крадіжки причетний 32-річний місцевий житель. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадені речі вилучили.
Слідчі вже повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Підозрюваному загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.
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Про це повідомила пресслужба поліції Волині.
Учора, 20 липня, до ковельської поліції із заявою звернулася 61-річна місцева жителька. Ковельчанка розповіла, що з двору будинку по вулиці Івасюка викрали її сумку з грошима, особистими речами та мобільним телефоном. Речі заявниця на кілька хвилин залишила на лавці без нагляду. Сума заданих матеріальних збитків – понад 60 тис. грн.
За гарячими слідами поліцейські встановили, що до крадіжки причетний 32-річний місцевий житель. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадені речі вилучили.
Слідчі вже повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Підозрюваному загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.
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