Хакери розповсюджують фейк про те, що Зеленський перебуває в реанімації, – Держспецзв'язку

Хакери розповсюджують фейк про те, що Зеленський перебуває в реанімації, – Держспецзв'язку
Хакери атакували українські радіостанції та розповсюдили фейк про проблеми зі здоров’ям президента України.

Про це повідомляє Держспецзв'язку в телеграмі.

Сьогодні, 21 липня, хакери здійснили кібератаку на сервери та мережі радіостанцій TAVR Media. В управлінні радіогрупи – дев'ять провідних радіостанцій: Хіт FM, Radio ROKS, KISS FM, Radio RELAX, Мелодія FM, Наше Радіо, Radio JAZZ, Classic Radio і – віднедавна – Радіо Байрактар.

Кіберзловмисники розповсюдили інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський нібито перебуває в реанімації, а його обов’язки виконує голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

У компанії TAVR Media повідомляють, що озвучена в ефірах радіостанцій інформація не відповідає дійсності. Наразі відповідні служби працюють над вирішенням проблеми.

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Теги: Зеленський в реанімації, фейк, кібератака, TAVR Media
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