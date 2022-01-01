Хакери розповсюджують фейк про те, що Зеленський перебуває в реанімації, – Держспецзв'язку





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Сьогодні, 21 липня, хакери здійснили кібератаку на сервери та мережі радіостанцій TAVR Media. В управлінні радіогрупи – дев'ять провідних радіостанцій: Хіт FM, Radio ROKS, KISS FM, Radio RELAX, Мелодія FM, Наше Радіо, Radio JAZZ, Classic Radio і – віднедавна – Радіо Байрактар.



Кіберзловмисники розповсюдили інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський нібито перебуває в реанімації, а його обов’язки виконує голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.



У компанії TAVR Media повідомляють, що озвучена в ефірах радіостанцій інформація не відповідає дійсності. Наразі відповідні служби працюють над вирішенням проблеми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Хакери атакували українські радіостанції та розповсюдили фейк про проблеми зі здоров’ям президента України.Про це повідомляє Держспецзв'язку в телеграмі.Сьогодні, 21 липня, хакери здійснили кібератаку на сервери та мережі радіостанцій TAVR Media. В управлінні радіогрупи – дев'ять провідних радіостанцій: Хіт FM, Radio ROKS, KISS FM, Radio RELAX, Мелодія FM, Наше Радіо, Radio JAZZ, Classic Radio і – віднедавна – Радіо Байрактар.Кіберзловмисники розповсюдили інформацію про те, що президент Українинібито перебуває в реанімації, а його обов’язки виконує голова Верховної РадиУ компанії TAVR Media повідомляють, що озвучена в ефірах радіостанцій інформація не відповідає дійсності. Наразі відповідні служби працюють над вирішенням проблеми.

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