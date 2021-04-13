На Волині у горе-батьків вилучили сімох дітей. ФОТО

На Волині у горе-батьків вилучили сімох дітей. ФОТО
Учора, 20 липня, ювенальні поліцейські Володимир-Волинського районного відділу поліції та працівники служби у справах дітей Оваднівської ТГ вилучили із двох сімей сімох малолітніх дітей.

Про це повідомила начальниця сектору ювенальної превенції головного управління Нацполіції Волині Інна Остапович.

За словами Інни Остапович, результати відвідувань сімей свідчать про те, що діти опинилися у складних життєвих обставинах. Нині вони перебувають у медичному закладі.

Горе-батьків притягнуть до відповідальності за ст. 184 КУпАП (не виконання батьками або особами, що їх заміняють обов’язків щодо виховання дітей).

На Волині у горе-батьків вилучили сімох дітей. ФОТО
На Волині у горе-батьків вилучили сімох дітей. ФОТО

На Волині у горе-батьків вилучили сімох дітей. ФОТО
На Волині у горе-батьків вилучили сімох дітей. ФОТО
На Волині у горе-батьків вилучили сімох дітей. ФОТО

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Теги: Горе-батьки, Інна Остапович, ювенальна поліція
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