На Волині у горе-батьків вилучили сімох дітей. ФОТО





Про це Інна Остапович.



За словами Інни Остапович, результати відвідувань сімей свідчать про те, що діти опинилися у складних життєвих обставинах. Нині вони перебувають у медичному закладі.



Горе-батьків притягнуть до відповідальності за ст. 184 КУпАП (не виконання батьками або особами, що їх заміняють обов’язків щодо виховання дітей).







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 20 липня, ювенальні поліцейські Володимир-Волинського районного відділу поліції та працівники служби у справах дітей Оваднівської ТГ вилучили із двох сімей сімох малолітніх дітей.Про це повідомила начальниця сектору ювенальної превенції головного управління Нацполіції ВолиніЗа словами Інни Остапович, результати відвідувань сімей свідчать про те, що діти опинилися у складних життєвих обставинах. Нині вони перебувають у медичному закладі.Горе-батьків притягнуть до відповідальності за ст. 184 КУпАП (не виконання батьками або особами, що їх заміняють обов’язків щодо виховання дітей).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію