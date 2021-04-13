На Волині у горе-батьків вилучили сімох дітей. ФОТО
Сьогодні, 15:14
Учора, 20 липня, ювенальні поліцейські Володимир-Волинського районного відділу поліції та працівники служби у справах дітей Оваднівської ТГ вилучили із двох сімей сімох малолітніх дітей.
Про це повідомила начальниця сектору ювенальної превенції головного управління Нацполіції Волині Інна Остапович.
За словами Інни Остапович, результати відвідувань сімей свідчать про те, що діти опинилися у складних життєвих обставинах. Нині вони перебувають у медичному закладі.
Горе-батьків притягнуть до відповідальності за ст. 184 КУпАП (не виконання батьками або особами, що їх заміняють обов’язків щодо виховання дітей).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила начальниця сектору ювенальної превенції головного управління Нацполіції Волині Інна Остапович.
За словами Інни Остапович, результати відвідувань сімей свідчать про те, що діти опинилися у складних життєвих обставинах. Нині вони перебувають у медичному закладі.
Горе-батьків притягнуть до відповідальності за ст. 184 КУпАП (не виконання батьками або особами, що їх заміняють обов’язків щодо виховання дітей).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Хакери розповсюджують фейк про те, що Зеленський перебуває в реанімації, – Держспецзв'язку
Сьогодні, 15:40
У Білорусі знову продовжили військові навчання
Сьогодні, 15:26
На Волині у горе-батьків вилучили сімох дітей. ФОТО
Сьогодні, 15:14
Волинянин презентував нову книгу про Україну
Сьогодні, 14:46
Медіа