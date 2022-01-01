Воїни волинської бригади показали, як перезаряджають «Град». ФОТО
Сьогодні, 14:58
Воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого показали, як перезаряджають реактивну систему залпового вогню «Град».
Про це пишуть на сторінці бригади у фейсбуці.
«Вони вже заряджені смертоносними для ворога снарядами! За мить – виїзд на вогневу позицію і пролунає таке милозвучне “триста тридцять три!”
Чітка, точна і красива робота наших Князівських драконів-артилеристів – трішки згодом. Слідкуйте, вам сподобається!» – йдеться у дописі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Показали, як воїни волинської бригади знищують ворожу техніку. ВІДЕО
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Про це пишуть на сторінці бригади у фейсбуці.
«Вони вже заряджені смертоносними для ворога снарядами! За мить – виїзд на вогневу позицію і пролунає таке милозвучне “триста тридцять три!”
Чітка, точна і красива робота наших Князівських драконів-артилеристів – трішки згодом. Слідкуйте, вам сподобається!» – йдеться у дописі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Показали, як воїни волинської бригади знищують ворожу техніку. ВІДЕО
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