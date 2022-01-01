Воїни волинської бригади показали, як перезаряджають «Град». ФОТО

Воїни волинської бригади показали, як перезаряджають «Град». ФОТО
Воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого показали, як перезаряджають реактивну систему залпового вогню «Град».

Про це пишуть на сторінці бригади у фейсбуці.

«Вони вже заряджені смертоносними для ворога снарядами! За мить – виїзд на вогневу позицію і пролунає таке милозвучне “триста тридцять три!”

Чітка, точна і красива робота наших Князівських драконів-артилеристів – трішки згодом. Слідкуйте, вам сподобається!» – йдеться у дописі.

Воїни волинської бригади показали, як перезаряджають «Град». ФОТО
Воїни волинської бригади показали, як перезаряджають «Град». ФОТО
Воїни волинської бригади показали, як перезаряджають «Град». ФОТО
Воїни волинської бригади показали, як перезаряджають «Град». ФОТО


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Теги: 14 ОМБр, «Град», війна
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