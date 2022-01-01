Волинянин презентував нову книгу про Україну
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Учора, 20 липня, волинянин Дмитро Корнелюк у публічній бібліотеці презентував ковельчанам книгу "За Україну, за її волю". Нове видання присвячене історії Хрещення Київської Русі.
Про це пише Ковельська міська рада.
Дмитро Корнелюк – педагог, релігієзнавець, краєзнавець, голова Волинської обласної громадської ради національного і духовного відродження.
Він уже написав чимало книг. Серед них – «Релігія і нове мислення», «Уроки християнської моралі», «Основи християнської етики», «Наша віра, наша правда», «Духовне небо Волині», «Сівачі слова Божого Волині», «Ковельщини славні імена», «Росіяни-москалі на чужій землі», «Вогонь дерзання», «Русскім міром» нас бомблять і Москва, і Київ».
"Твори Дмитра Пилиповича навчають нашу молодь, підказують дорослим. Вони стоять на сторожі та пропагують ідеї істинного українства. І ми завжди з нетерпінням чекаємо кожне видання, тому що це — погляд філософа, справжнього патріота. Дуже Вам дякуємо за те, що щедро ділитеся з нами своїми думками, ідеями", – сказала у своєму вітальному слові заступник міського голови, лучанка Наталія Маленицька.
Ковельчани з важливою подією у житті автора також привітали голова Ковельської районної ради В’ячеслав Шворак, редактор газети «Вісті Ковельщини» Микола Вельма, голова Громадської ради при міському голові Лілія Єгорова, настоятель Свято-Благовіщенського собору, протоієрей Василь Мичко, настоятель собору святого Димитрія Солунського, протоієрей Анатолій Александрук.
Дмитро Пилипович висловив вдячність усім, хто завітав на захід, а особливо тим, хто допоміг у виданні книги. Автор закликав до суспільної злагоди, міжконфесійного порозуміння і єдності.
Нещодавно Дмитру Корнелюку було присвоєно звання «Почесний громадянин Ковельського району». Під час презентації йому вручили відзнаку.
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Про це пише Ковельська міська рада.
Дмитро Корнелюк – педагог, релігієзнавець, краєзнавець, голова Волинської обласної громадської ради національного і духовного відродження.
Він уже написав чимало книг. Серед них – «Релігія і нове мислення», «Уроки християнської моралі», «Основи християнської етики», «Наша віра, наша правда», «Духовне небо Волині», «Сівачі слова Божого Волині», «Ковельщини славні імена», «Росіяни-москалі на чужій землі», «Вогонь дерзання», «Русскім міром» нас бомблять і Москва, і Київ».
"Твори Дмитра Пилиповича навчають нашу молодь, підказують дорослим. Вони стоять на сторожі та пропагують ідеї істинного українства. І ми завжди з нетерпінням чекаємо кожне видання, тому що це — погляд філософа, справжнього патріота. Дуже Вам дякуємо за те, що щедро ділитеся з нами своїми думками, ідеями", – сказала у своєму вітальному слові заступник міського голови, лучанка Наталія Маленицька.
Ковельчани з важливою подією у житті автора також привітали голова Ковельської районної ради В’ячеслав Шворак, редактор газети «Вісті Ковельщини» Микола Вельма, голова Громадської ради при міському голові Лілія Єгорова, настоятель Свято-Благовіщенського собору, протоієрей Василь Мичко, настоятель собору святого Димитрія Солунського, протоієрей Анатолій Александрук.
Дмитро Пилипович висловив вдячність усім, хто завітав на захід, а особливо тим, хто допоміг у виданні книги. Автор закликав до суспільної злагоди, міжконфесійного порозуміння і єдності.
Нещодавно Дмитру Корнелюку було присвоєно звання «Почесний громадянин Ковельського району». Під час презентації йому вручили відзнаку.
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