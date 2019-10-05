Гривня в обмінниках обвалилася, у банках – поки не відреагували





Про це йдеться у даних сайту



Котирування гривні проти долара на чорному ринку на 12:40 становлять 37,56 - 37,96 за долар, хоча ще о 10 ранку, напередодні оголошення Нацбанком підвищити офіційний курс гривні на 25%, він становив 36,73 - 37,06 за долар. Днем раніше долар на чорному ринку можна було продати за 36,55 грн, а купити – за 36,73 грн.



Банки переважно поки що не відреагували на рішення НБУ, про що свідчать дані готівкового курсу в касах.



Так, 21 липня середні курси валют в касах банків був такими:



Долар США – 36,4 - 37,15 грн (курс на 20 липня – 36,5 - 37,1 грн);

Євро – 36,8 - 37,7 грн (курс на 20 липня – 36,7 - 37,6 грн).

У розрізі банків, Приватбанк пропонує курс долара на рівні 36,3-36,8 грн, Ощадбанк – 36,65-37,4 грн, Укрексімбанк – 36,8-37,7 грн, Райффайзен – 36,7-37,2 грн.



Банки, при цьому, дещо підвищили курс за безготівковими розрахунками у валюті (наприклад, при оплаті карткою за кордоном). Так, курс у Приватбанку становить 36,9 грн за долар, в Ощаді – 36,75 грн, в Укрексімбанку – 37,15 грн за долар, а в Універсал Банку (monobank) – 36,82 грн.



Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, в Україні встановили новий курс долара.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Середній курс гривні на чорному ринку 21 липня обвалився майже на гривню порівняно з ранковими котируваннями і наразі коливається у межах 37,56 - 37,96 грн за долар.Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua finance.ua , передає Економічна правда Котирування гривні проти долара на чорному ринку на 12:40 становлять 37,56 - 37,96 за долар, хоча ще о 10 ранку, напередодні оголошення Нацбанком підвищити офіційний курс гривні на 25%, він становив 36,73 - 37,06 за долар. Днем раніше долар на чорному ринку можна було продати за 36,55 грн, а купити – за 36,73 грн.Банки переважно поки що не відреагували на рішення НБУ, про що свідчать дані готівкового курсу в касах.Так, 21 липня середні курси валют в касах банків був такими:Долар США – 36,4 - 37,15 грн (курс на 20 липня – 36,5 - 37,1 грн);Євро – 36,8 - 37,7 грн (курс на 20 липня – 36,7 - 37,6 грн).У розрізі банків, Приватбанк пропонує курс долара на рівні 36,3-36,8 грн, Ощадбанк – 36,65-37,4 грн, Укрексімбанк – 36,8-37,7 грн, Райффайзен – 36,7-37,2 грн.Банки, при цьому, дещо підвищили курс за безготівковими розрахунками у валюті (наприклад, при оплаті карткою за кордоном). Так, курс у Приватбанку становить 36,9 грн за долар, в Ощаді – 36,75 грн, в Укрексімбанку – 37,15 грн за долар, а в Універсал Банку (monobank) – 36,82 грн.Нагадаємо, сьогодні, 21 липня,

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