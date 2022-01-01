В Україні встановили новий курс долара





Про це



"Такий крок дозволить збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення та підтримати стійкість економіки в умовах війни", – йдеться в повідомленні.



Офіційний курс гривні до долара залишається фіксованим.



"Фіксація курсу гривні на рівні 29,25 грн за 1 дол. на початку війни допомогла забезпечити стабільну роботу фінансової системи. Механізм фіксації курсу є стабілізатором економіки в поточних умовах. Війна триває вже майже п'ять місяців, за які відбулися суттєві зміни нашої та світової економіки", – наголосив голова НБУ Кирило Шевченко.



За оцінками Національного банку, корекція обмінного курсу збільшить приплив і відповідно продаж валютного виторгу експортерами, мінімізує спекулятивну складову поведінки учасників ринку та дозволить стабілізувати курсові очікування.



Зазначають, що корекція офіційного курсу гривні матиме лише обмежений вплив на прискорення темпів зростання цін, спричинене останніми місяцями, насамперед наслідками війни для пропозиції товарів та послуг та вартості логістики, а також динамікою цін на світових товарних ринках.



Водночас фіксація офіційного курсу на новому стійкішому рівні дозволить НБУ зберегти контроль над ціновою динамікою в Україні. Умови встановлення курсу продажу та купівлі валюти у готівковому та безготівковому сегментах ринку залишаються незмінними. Продаж та купівля валюти банками за заявками клієнтів у безготівковому сегменті валютного ринку й надалі здійснюватиметься за курсом, який не може більш ніж на 1% відхилятися від офіційного.



Зауважують, що курс продажу валюти у готівковому сегменті валютного ринку й надалі визначатиметься попитом та пропозицією на ньому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України з 9:00 сьогодні, 21 липня, скоригував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол. з урахуванням зміни фундаментальних характеристик економіки України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.Про це інформують на офіційному сайті банку."Такий крок дозволить збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення та підтримати стійкість економіки в умовах війни", – йдеться в повідомленні.Офіційний курс гривні до долара залишається фіксованим."Фіксація курсу гривні на рівні 29,25 грн за 1 дол. на початку війни допомогла забезпечити стабільну роботу фінансової системи. Механізм фіксації курсу є стабілізатором економіки в поточних умовах. Війна триває вже майже п'ять місяців, за які відбулися суттєві зміни нашої та світової економіки", – наголосив голова НБУЗа оцінками Національного банку, корекція обмінного курсу збільшить приплив і відповідно продаж валютного виторгу експортерами, мінімізує спекулятивну складову поведінки учасників ринку та дозволить стабілізувати курсові очікування.Зазначають, що корекція офіційного курсу гривні матиме лише обмежений вплив на прискорення темпів зростання цін, спричинене останніми місяцями, насамперед наслідками війни для пропозиції товарів та послуг та вартості логістики, а також динамікою цін на світових товарних ринках.Водночас фіксація офіційного курсу на новому стійкішому рівні дозволить НБУ зберегти контроль над ціновою динамікою в Україні. Умови встановлення курсу продажу та купівлі валюти у готівковому та безготівковому сегментах ринку залишаються незмінними. Продаж та купівля валюти банками за заявками клієнтів у безготівковому сегменті валютного ринку й надалі здійснюватиметься за курсом, який не може більш ніж на 1% відхилятися від офіційного.Зауважують, що курс продажу валюти у готівковому сегменті валютного ринку й надалі визначатиметься попитом та пропозицією на ньому.

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