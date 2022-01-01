Обстріл Харкова: другий день поспіль росіяни бʼють по зупинках громадського транспорту, – мер





За попередніми даними, постраждали сімнадцять людей, загинула одна, Ігор Терехов.



Він зазначив, що окупанти вдарили по одному з найбільш густонаселених районів. Влучили зокрема і в медичний заклад.



"Другий день поспіль і приблизно в один і той самий час окупант бʼє по зупинках громадського транспорту. Як наслідок – уже один загиблий і 17 поранених, один з них украй важкий", – зазначив Терехов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці, 21 липня, росіяни знову обстріляли Харків.За попередніми даними, постраждали сімнадцять людей, загинула одна, повідомив мер містаВін зазначив, що окупанти вдарили по одному з найбільш густонаселених районів. Влучили зокрема і в медичний заклад."Другий день поспіль і приблизно в один і той самий час окупант бʼє по зупинках громадського транспорту. Як наслідок – уже один загиблий і 17 поранених, один з них украй важкий", – зазначив Терехов.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію