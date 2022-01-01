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Обстріл Харкова: другий день поспіль росіяни бʼють по зупинках громадського транспорту, – мер

Обстріл Харкова: другий день поспіль росіяни бʼють по зупинках громадського транспорту, – мер
Вранці, 21 липня, росіяни знову обстріляли Харків.

За попередніми даними, постраждали сімнадцять людей, загинула одна, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Він зазначив, що окупанти вдарили по одному з найбільш густонаселених районів. Влучили зокрема і в медичний заклад.

"Другий день поспіль і приблизно в один і той самий час окупант бʼє по зупинках громадського транспорту. Як наслідок – уже один загиблий і 17 поранених, один з них украй важкий", – зазначив Терехов.

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Теги: Росія, Україна, війна
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