Ракетний удар по Вінниці: кількість загиблих зросла до 26

Ракетний удар по Вінниці: кількість загиблих зросла до 26
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Вінниці 14 липня зросла до 26. У лікарні померла 20-річна дівчина.

Про це написав голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у телеграмі.

"26… Померла в лікарні 20-річна Ольга Лисенко. 14 липня вона була на площі Перемоги о 10.40. Поверталась додому від стоматолога… 98% опіків…", – йдеться у повідомленні.

Ракетний удар по Вінниці: кількість загиблих зросла до 26


Нагадаємо, у Вінниці затримали кілька десятків людей, які могли бути причетними до обстрілу міста.


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Теги: Війна, ракетний удар по Вінниці, Сергій Борзов
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