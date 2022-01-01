Ракетний удар по Вінниці: кількість загиблих зросла до 26
Сьогодні, 11:10
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Вінниці 14 липня зросла до 26. У лікарні померла 20-річна дівчина.
Про це написав голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у телеграмі.
"26… Померла в лікарні 20-річна Ольга Лисенко. 14 липня вона була на площі Перемоги о 10.40. Поверталась додому від стоматолога… 98% опіків…", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Вінниці затримали кілька десятків людей, які могли бути причетними до обстрілу міста.
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Про це написав голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у телеграмі.
"26… Померла в лікарні 20-річна Ольга Лисенко. 14 липня вона була на площі Перемоги о 10.40. Поверталась додому від стоматолога… 98% опіків…", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Вінниці затримали кілька десятків людей, які могли бути причетними до обстрілу міста.
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