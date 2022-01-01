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У госпіталі помер воїн з Волині Василь Гарасюк

У госпіталі помер воїн з Волині Василь Гарасюк
Ряди небесного війська поповнив уродженець села Старики Луцького району Гарасюк Василь Григорович, 16.06.1981 року народження.

Про це повідомила Ірина Апончук на сторінці у фейсбуці.

Військовослужбовець був учасником АТО. Із початком війни був призваний до лав Збройних Сил України. Помер 20 липня в госпіталі.

"Зустріч Героя відбудеться сьогодні, 21 липня, орієнтовно о 15.00 год через наше село Зелене. Просимо жителів села сформувати коридор шани. Герої не вмирають!" - йдеться в повідомленні.
У госпіталі помер воїн з Волині Василь Гарасюк

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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