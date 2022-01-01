У госпіталі помер воїн з Волині Василь Гарасюк

Гарасюк Василь Григорович, 16.06.1981 року народження.



Про це повідомила



Військовослужбовець був учасником АТО. Із початком війни був призваний до лав Збройних Сил України. Помер 20 липня в госпіталі.



"Зустріч Героя відбудеться сьогодні, 21 липня, орієнтовно о 15.00 год через наше село Зелене. Просимо жителів села сформувати коридор шани. Герої не вмирають!" - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

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