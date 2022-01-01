У госпіталі помер воїн з Волині Василь Гарасюк
Сьогодні, 11:30
Ряди небесного війська поповнив уродженець села Старики Луцького району Гарасюк Василь Григорович, 16.06.1981 року народження.
Про це повідомила Ірина Апончук на сторінці у фейсбуці.
Військовослужбовець був учасником АТО. Із початком війни був призваний до лав Збройних Сил України. Помер 20 липня в госпіталі.
"Зустріч Героя відбудеться сьогодні, 21 липня, орієнтовно о 15.00 год через наше село Зелене. Просимо жителів села сформувати коридор шани. Герої не вмирають!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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Про це повідомила Ірина Апончук на сторінці у фейсбуці.
Військовослужбовець був учасником АТО. Із початком війни був призваний до лав Збройних Сил України. Помер 20 липня в госпіталі.
"Зустріч Героя відбудеться сьогодні, 21 липня, орієнтовно о 15.00 год через наше село Зелене. Просимо жителів села сформувати коридор шани. Герої не вмирають!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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