Очне навчання з 1 вересня розпочнуть лише школи з укриттями
Сьогодні, 12:10
Школи розпочнуть навчальний процес з 1 вересня лише у випадку, якщо матимуть відповідно облаштовані укриття для перебування там дітей під час повітряної тривоги.
Про це під час Всеукраїнського телемарафону заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, пише УНІАН.
"Ми переконані, що до 1 вересня більшість шкіл, в яких планується розпочати навчання з 1 вересня, будуть облаштовані укриттями або укриття будуть поруч зі школою і туди діти зможуть швидко переміститися під час повітряної тривоги. Відповідальність тут місцевих органів влади, але Державна служба надзвичайних ситуацій буде чітко контролювати виконання цих вимог, і навчання почнеться там, де це дійсно буде безпечно ", - сказав він.
Також він додав, що ДСНС зараз перевіряє наявність укриттів не лише для шкіл, а й для дитсадків і вищих навчальних закладів. Це мають бути підвали або напівпідвальні приміщення із захисним облаштуванням, світлом та туалетом.
"Говорячи про укриття - сьогодні йде перевірка Державною службою надзвичайних ситуацій в складі загальних комісій з органами місцевої влади та самоврядування усіх шкіл, які планують розпочати навчання офлайн з 1 вересня. У першу чергу ми говоримо про тилові області - західна та частина Центральної України, де багато і внутрішньо переміщених осіб з дітьми, які підуть не у свої рідні школи", - сказав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це під час Всеукраїнського телемарафону заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, пише УНІАН.
"Ми переконані, що до 1 вересня більшість шкіл, в яких планується розпочати навчання з 1 вересня, будуть облаштовані укриттями або укриття будуть поруч зі школою і туди діти зможуть швидко переміститися під час повітряної тривоги. Відповідальність тут місцевих органів влади, але Державна служба надзвичайних ситуацій буде чітко контролювати виконання цих вимог, і навчання почнеться там, де це дійсно буде безпечно ", - сказав він.
Також він додав, що ДСНС зараз перевіряє наявність укриттів не лише для шкіл, а й для дитсадків і вищих навчальних закладів. Це мають бути підвали або напівпідвальні приміщення із захисним облаштуванням, світлом та туалетом.
"Говорячи про укриття - сьогодні йде перевірка Державною службою надзвичайних ситуацій в складі загальних комісій з органами місцевої влади та самоврядування усіх шкіл, які планують розпочати навчання офлайн з 1 вересня. У першу чергу ми говоримо про тилові області - західна та частина Центральної України, де багато і внутрішньо переміщених осіб з дітьми, які підуть не у свої рідні школи", - сказав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
США можуть передати Україні нові винищувачі, – Washington Post
Сьогодні, 12:50
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині прикордонники зірвали оборудку контрабандистів
Сьогодні, 12:21
Очне навчання з 1 вересня розпочнуть лише школи з укриттями
Сьогодні, 12:10
У Луцьку в парку пограбували чоловіка
Сьогодні, 11:36
Медіа