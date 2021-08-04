На Волині прикордонники зірвали оборудку контрабандистів





Про це повідомила пресслужба Волинського прикордонного загону.



Трьох невідомих з контрабандними ношами виявив поблизу українсько-польського кордону прикордонний наряд відділу «Амбуків». Чоловіки саме подолали контрольно-слідову смугу та крізь хащі пробиралися до державної межі. Зрозумівши, що їх помітили правоохоронці, залишили пакунки та кинулися навтьоки.



Зловмисники мали намір переправити до сусідньої держави 3 тисячі пачок безакцизних сигарет різних торговельних марок.



Тютюнові вироби прикордонники доставили до підрозділу та передадуть співробітникам ДФС.



Наразі продовжується пошук та встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора ввечері, 20 липня, прикордонники Волинського загону запобігли незаконному переправленню тютюнових виробів до Польщі.Про це повідомила пресслужба Волинського прикордонного загону.Трьох невідомих з контрабандними ношами виявив поблизу українсько-польського кордону прикордонний наряд відділу «Амбуків». Чоловіки саме подолали контрольно-слідову смугу та крізь хащі пробиралися до державної межі. Зрозумівши, що їх помітили правоохоронці, залишили пакунки та кинулися навтьоки.Зловмисники мали намір переправити до сусідньої держави 3 тисячі пачок безакцизних сигарет різних торговельних марок.Тютюнові вироби прикордонники доставили до підрозділу та передадуть співробітникам ДФС.Наразі продовжується пошук та встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.

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