На Волині прикордонники зірвали оборудку контрабандистів
Сьогодні, 12:21
Учора ввечері, 20 липня, прикордонники Волинського загону запобігли незаконному переправленню тютюнових виробів до Польщі.
Про це повідомила пресслужба Волинського прикордонного загону.
Трьох невідомих з контрабандними ношами виявив поблизу українсько-польського кордону прикордонний наряд відділу «Амбуків». Чоловіки саме подолали контрольно-слідову смугу та крізь хащі пробиралися до державної межі. Зрозумівши, що їх помітили правоохоронці, залишили пакунки та кинулися навтьоки.
Зловмисники мали намір переправити до сусідньої держави 3 тисячі пачок безакцизних сигарет різних торговельних марок.
Тютюнові вироби прикордонники доставили до підрозділу та передадуть співробітникам ДФС.
Наразі продовжується пошук та встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.
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Про це повідомила пресслужба Волинського прикордонного загону.
Трьох невідомих з контрабандними ношами виявив поблизу українсько-польського кордону прикордонний наряд відділу «Амбуків». Чоловіки саме подолали контрольно-слідову смугу та крізь хащі пробиралися до державної межі. Зрозумівши, що їх помітили правоохоронці, залишили пакунки та кинулися навтьоки.
Зловмисники мали намір переправити до сусідньої держави 3 тисячі пачок безакцизних сигарет різних торговельних марок.
Тютюнові вироби прикордонники доставили до підрозділу та передадуть співробітникам ДФС.
Наразі продовжується пошук та встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.
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