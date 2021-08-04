На Волині прикордонники зірвали оборудку контрабандистів

На Волині прикордонники зірвали оборудку контрабандистів
Учора ввечері, 20 липня, прикордонники Волинського загону запобігли незаконному переправленню тютюнових виробів до Польщі.

Про це повідомила пресслужба Волинського прикордонного загону.

Трьох невідомих з контрабандними ношами виявив поблизу українсько-польського кордону прикордонний наряд відділу «Амбуків». Чоловіки саме подолали контрольно-слідову смугу та крізь хащі пробиралися до державної межі. Зрозумівши, що їх помітили правоохоронці, залишили пакунки та кинулися навтьоки.

Зловмисники мали намір переправити до сусідньої держави 3 тисячі пачок безакцизних сигарет різних торговельних марок.

Тютюнові вироби прикордонники доставили до підрозділу та передадуть співробітникам ДФС.

Наразі продовжується пошук та встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.
На Волині прикордонники зірвали оборудку контрабандистів
На Волині прикордонники зірвали оборудку контрабандистів
На Волині прикордонники зірвали оборудку контрабандистів
На Волині прикордонники зірвали оборудку контрабандистів



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, прикордонники, контрабандисти, сигарети
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині прикордонники зірвали оборудку контрабандистів
Сьогодні, 12:21
Євросоюз погодив сьомий пакет санкцій проти Росії
Сьогодні, 12:16
Очне навчання з 1 вересня розпочнуть лише школи з укриттями
Сьогодні, 12:10
У Луцьку в парку пограбували чоловіка
Сьогодні, 11:36
У госпіталі помер воїн з Волині Василь Гарасюк
Сьогодні, 11:30
Схожі новини
На Волині посеред ночі затримали двох контрабандистів з човном. ФОТО На Волині посеред ночі затримали двох контрабандистів з човном. ФОТО
04 серпень, 2021, 11:30
На Волині затримали двох чоловіків, які перетягували через кордон пакунки з контрабандою На Волині затримали двох чоловіків, які перетягували через кордон пакунки з контрабандою
30 серпень, 2020, 12:10
На Волині затримали контрабандиста, який переправляв сигарети з Білорусі На Волині затримали контрабандиста, який переправляв сигарети з Білорусі
19 вересень, 2017, 12:41
Контрабандисти збідніли: на Волині у них відібрали сигарети Контрабандисти збідніли: на Волині у них відібрали сигарети
11 жовтень, 2016, 10:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині прикордонники зірвали оборудку контрабандистів
Сьогодні, 12:21
 0
Євросоюз погодив сьомий пакет санкцій проти Росії
Сьогодні, 12:16
 0
Очне навчання з 1 вересня розпочнуть лише школи з укриттями
Сьогодні, 12:10
 0
У Луцьку в парку пограбували чоловіка
Сьогодні, 11:36
 0
У госпіталі помер воїн з Волині Василь Гарасюк
Сьогодні, 11:30
 0
Медіа
відео
1/8