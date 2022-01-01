Ранковий удар по Харкову: кількість поранених зросла до 21





Про це під час Ігор Терехов,



"На цю хвилину 21 людина отримала поранення, дві людини загиблі. Те, що ми спостерігаємо останні два дні - російські агресори б'ють своїми снарядами у скупчення людей. Вчора на зупинці громадського транспорту, сьогодні. При чому у час, коли люди їдуть на роботу. Ці удари роблять "Ураганами", є касетні снаряди, які не розірвалися. Тобто, це робиться навмисне, цілеспрямовано, щоб не дати людям повноцінно жити. Таким чином російські агресори намагаються залякати харків'ян, місто Харків, але це їм не вдасться", - сказав він.



За його словами, усі постраждалі - у лікарні.



Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, окупанти знову обстріляли Харків. Міський голова зауважив, що росіяни другий день поспіль бʼють по зупинках громадського транспорту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість поранених унаслідок ранкового удару по Харкову зросла до 21 людини. Двоє осіб загинули.Про це під час Всеукраїнського телемарафону заявив міський голова Харкова передає Уніан."На цю хвилину 21 людина отримала поранення, дві людини загиблі. Те, що ми спостерігаємо останні два дні - російські агресори б'ють своїми снарядами у скупчення людей. Вчора на зупинці громадського транспорту, сьогодні. При чому у час, коли люди їдуть на роботу. Ці удари роблять "Ураганами", є касетні снаряди, які не розірвалися. Тобто, це робиться навмисне, цілеспрямовано, щоб не дати людям повноцінно жити. Таким чином російські агресори намагаються залякати харків'ян, місто Харків, але це їм не вдасться", - сказав він.За його словами, усі постраждалі - у лікарні.Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, окупанти знову обстріляли Харків. Міський голова зауважив, що росіяни другий день поспіль

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