Вивезли більше 200 поранених: двох військових медиків волинської бригади нагородили орденом «За мужність»

Олексія Кушнєра та Тараса Самчука згідно з Указом Президента нагородили Орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Військові волинської бригади зараз виконують бойові завдання.



З Олексієм



"Це відзнака за те, що я роблю свою роботу добре. Я медик, вчився весь цей період до повномасштабного вторгнення, тому, був готовий", – каже він.



Олексій Кушнєр добровольцем пішов боронити Україну у 2014-му. За фахом – медик. Першого дня повномасштабного вторгнення російських військ в Україну пішов у військкомат.



Зараз у підрозділі з Олексієм служить і Тарас Самчук. Разом із водієм Вадимом вони вже врятували не одне життя. За п'ять місяців, медичний екіпаж, каже Олексій, вивіз із поля бою більше 200 поранених.



"Це війна артилерії, авіації, постійно прилітає. Єдине, що максимально змінилося у надання долікарської допомоги, це робити все дуже швидко, бо прилетіти може в будь-яку секунду. Потрібно витратити мінімум часу для того, щоб стабілізувати пораненого і доставити до місця надання кваліфікованої меддопомоги", – говорить військовий медик.



Олексій Кушнір веде telegram-канал під назвою "Життя звичайного солдата. Рятуємо життя" – в якому розповідає про службу у побут військових. Каже: попереду – лише перемога.



Окрім військових медиків Олексія Кушнєра та Тараса Самчука, указом президента від 19 липня також було нагороджено орденом солдата з Любешівщини Камінь-Каширського району Олександра Пасевича.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військових медиківтазгідно з Указом Президента нагородили Орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Військові волинської бригади зараз виконують бойові завдання.З Олексієм Суспільному вдалося зв’язатися телефоном."Це відзнака за те, що я роблю свою роботу добре. Я медик, вчився весь цей період до повномасштабного вторгнення, тому, був готовий", – каже він.Олексій Кушнєр добровольцем пішов боронити Україну у 2014-му. За фахом – медик. Першого дня повномасштабного вторгнення російських військ в Україну пішов у військкомат.Зараз у підрозділі з Олексієм служить і Тарас Самчук. Разом із водієм Вадимом вони вже врятували не одне життя. За п'ять місяців, медичний екіпаж, каже Олексій, вивіз із поля бою більше 200 поранених."Це війна артилерії, авіації, постійно прилітає. Єдине, що максимально змінилося у надання долікарської допомоги, це робити все дуже швидко, бо прилетіти може в будь-яку секунду. Потрібно витратити мінімум часу для того, щоб стабілізувати пораненого і доставити до місця надання кваліфікованої меддопомоги", – говорить військовий медик.Олексій Кушнір веде telegram-канал під назвою "Життя звичайного солдата. Рятуємо життя" – в якому розповідає про службу у побут військових. Каже: попереду – лише перемога.Окрім військових медиків Олексія Кушнєра та Тараса Самчука, указом президента від 19 липня також було нагороджено орденом солдата з Любешівщини Камінь-Каширського району

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