Окупанти розмістили техніку і боєприпаси в машинній залі енергоблоку ЗАЕС, – мер Енергодара





ПРо це повідомив мер енергодара Дмитро Орлов, пише



Там перебувають щонайменше 14 одиниць важкої техніки з боєкомплектом.



"Весь арсенал ввезеної важкої техніки з усім боєкомплектом перебуває на даний момент зовсім поруч із обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора. Зокрема, у безпосередній близькості до головного маслобаку, де міститься легкозаймисте масло, яке охолоджує парову турбіну. Там же є вибухонебезпечний водень, який використовується для охолодження генератора", – повідомив він.



Техніка окупантів унеможливила доступ спеціалізованих пожежних та інших машин до машзали енергоблока №1. Ризик пожежі багатократно зростає, а її гасіння стає вкрай проблематичним.



"Якщо ж пожежа станеться, наприклад через випадкову детонацію боєкомплекту, то її масштаби можуть дорівнювати тій, яка відбулася під час аварії на ЧАЕС!" – наголосив він.



Орлов підкреслив, що ворожі війська порушують абсолютно всі норми і вимоги пожежної, ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС, зберігаючи важку військову техніку, боєкомплект до неї, зброю та вибухівку просто в машинній залі енергоблока найбільшої в Європі атомної електростанції.



"Енергоатом вчергове наполягає на необхідності якомога швидшого звільнення Запорізької АЕС і знову звертається до міжнародного співтовариства із закликом вжити заходів для цього, адже тільки Україна зможе гарантувати безперебійну та безпечну роботу ЗАЕС!" – додав мер міста-супутника ЗАЕС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська уже розмістили свою техніку, вибухівку і зброю в машинній залі першого енергоблоку Запорізької атомної енергостанції.ПРо це повідомив мер енергодара Дмитро Орлов, пише LB.ua Там перебувають щонайменше 14 одиниць важкої техніки з боєкомплектом."Весь арсенал ввезеної важкої техніки з усім боєкомплектом перебуває на даний момент зовсім поруч із обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора. Зокрема, у безпосередній близькості до головного маслобаку, де міститься легкозаймисте масло, яке охолоджує парову турбіну. Там же є вибухонебезпечний водень, який використовується для охолодження генератора", – повідомив він.Техніка окупантів унеможливила доступ спеціалізованих пожежних та інших машин до машзали енергоблока №1. Ризик пожежі багатократно зростає, а її гасіння стає вкрай проблематичним."Якщо ж пожежа станеться, наприклад через випадкову детонацію боєкомплекту, то її масштаби можуть дорівнювати тій, яка відбулася під час аварії на ЧАЕС!" – наголосив він.Орлов підкреслив, що ворожі війська порушують абсолютно всі норми і вимоги пожежної, ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС, зберігаючи важку військову техніку, боєкомплект до неї, зброю та вибухівку просто в машинній залі енергоблока найбільшої в Європі атомної електростанції."Енергоатом вчергове наполягає на необхідності якомога швидшого звільнення Запорізької АЕС і знову звертається до міжнародного співтовариства із закликом вжити заходів для цього, адже тільки Україна зможе гарантувати безперебійну та безпечну роботу ЗАЕС!" – додав мер міста-супутника ЗАЕС.

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