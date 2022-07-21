Окупанти розмістили техніку і боєприпаси в машинній залі енергоблоку ЗАЕС, – мер Енергодара
Сьогодні, 13:45
Російські війська уже розмістили свою техніку, вибухівку і зброю в машинній залі першого енергоблоку Запорізької атомної енергостанції.
ПРо це повідомив мер енергодара Дмитро Орлов, пише LB.ua.
Там перебувають щонайменше 14 одиниць важкої техніки з боєкомплектом.
"Весь арсенал ввезеної важкої техніки з усім боєкомплектом перебуває на даний момент зовсім поруч із обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора. Зокрема, у безпосередній близькості до головного маслобаку, де міститься легкозаймисте масло, яке охолоджує парову турбіну. Там же є вибухонебезпечний водень, який використовується для охолодження генератора", – повідомив він.
Техніка окупантів унеможливила доступ спеціалізованих пожежних та інших машин до машзали енергоблока №1. Ризик пожежі багатократно зростає, а її гасіння стає вкрай проблематичним.
"Якщо ж пожежа станеться, наприклад через випадкову детонацію боєкомплекту, то її масштаби можуть дорівнювати тій, яка відбулася під час аварії на ЧАЕС!" – наголосив він.
Орлов підкреслив, що ворожі війська порушують абсолютно всі норми і вимоги пожежної, ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС, зберігаючи важку військову техніку, боєкомплект до неї, зброю та вибухівку просто в машинній залі енергоблока найбільшої в Європі атомної електростанції.
"Енергоатом вчергове наполягає на необхідності якомога швидшого звільнення Запорізької АЕС і знову звертається до міжнародного співтовариства із закликом вжити заходів для цього, адже тільки Україна зможе гарантувати безперебійну та безпечну роботу ЗАЕС!" – додав мер міста-супутника ЗАЕС.
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ПРо це повідомив мер енергодара Дмитро Орлов, пише LB.ua.
Там перебувають щонайменше 14 одиниць важкої техніки з боєкомплектом.
"Весь арсенал ввезеної важкої техніки з усім боєкомплектом перебуває на даний момент зовсім поруч із обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора. Зокрема, у безпосередній близькості до головного маслобаку, де міститься легкозаймисте масло, яке охолоджує парову турбіну. Там же є вибухонебезпечний водень, який використовується для охолодження генератора", – повідомив він.
Техніка окупантів унеможливила доступ спеціалізованих пожежних та інших машин до машзали енергоблока №1. Ризик пожежі багатократно зростає, а її гасіння стає вкрай проблематичним.
"Якщо ж пожежа станеться, наприклад через випадкову детонацію боєкомплекту, то її масштаби можуть дорівнювати тій, яка відбулася під час аварії на ЧАЕС!" – наголосив він.
Орлов підкреслив, що ворожі війська порушують абсолютно всі норми і вимоги пожежної, ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС, зберігаючи важку військову техніку, боєкомплект до неї, зброю та вибухівку просто в машинній залі енергоблока найбільшої в Європі атомної електростанції.
"Енергоатом вчергове наполягає на необхідності якомога швидшого звільнення Запорізької АЕС і знову звертається до міжнародного співтовариства із закликом вжити заходів для цього, адже тільки Україна зможе гарантувати безперебійну та безпечну роботу ЗАЕС!" – додав мер міста-супутника ЗАЕС.
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