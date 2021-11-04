«Повна нісенітниця»: фонд «Добра справа» заперечує обвинувачення у продажі «гуманітарки» для військових

«Повна нісенітниця»: фонд «Добра справа» заперечує обвинувачення у продажі «гуманітарки» для військових
У благодійному фонді «Добра справа» прокоментували ситуацію щодо обшуків на складах та обвинувачень з боку правоохоронців у нібито продажі військової амуніції, яку отримали як гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, учора, 20 липня, Управління стратегічних розслідувань та прокуратура області повідомили про те, що члени благодійного фонду у Луцьку налагодили постачання з країн ЄС гуманітарної допомоги для військових потреб. Але замість того, аби відправити допомогу на фронт, продавали її.

Правоохоронці заявили, що під час обшуків і вилучили 4800 бронеплит, 2300 плитоносок, 150 пар військового взуття, рулони тканини, документи, які підтверджують факт отримання майна як гуманітарної допомоги, «чорнові» записи. Додали також, що загальна сума вилученого військового спорядження та амуніції становить понад 28 млн гривень.

З власних джерел засобам масової інформації стало відомо про те, що йдеться про благодійний фонд «Добра справа». Журналісти сконтактували з директором фонду Юрієм Сливою, аби він спростував, підтвердив чи надав інші коментарі щодо цієї ситуації. Але він відмовився від коментарів.

Натомість сьогодні, 21 липня, на сайті фонду з’явилася інформація про те, що, мовляв, «все, що розміщено в засобах масової інформації, не відповідає дійсності і є повною нісенітницею».

Зауважують, що коментарів не давали, бо їх попередили про нерозголошення деталей досудового розслідування.

«Хочемо заявити, що у наданих фотографіях, які опубліковані в ЗМІ, у повідомленнях Волинської обласної прокуратури та соцмережах, немає складських приміщень, які належать чи орендує Благодійний Фонд “Добра Справа”. Благодійний Фонд жодним чином не причетний до цих територій та приміщень і виявлених там речей.

Благодійний фонд «Добра Справа» та волонтери жодного стосунку до продажу гуманітарної допомоги не мали й не мають. Бронежилети про які йдеться в повідомленні прокуратури, також не мають жодного відношення до гуманітарної допомоги, так як і військове взуття. Це все є власністю інших суб’єктів господарської діяльності, які придбали його за власні кошти. Відповідні підтверджуючі документи були передані працівникам прокуратури, у зв’язку з чим дане повідомлення з цього приводу вважаємо безпідставним та таким, що не відповідає дійсності», - йдеться у повідомленні на сайті фонду.

Окрім того, фонд скликає пресконференцію, аби висловити журналістам свою позицію та показати свої складські приміщення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: «Добра справа», обшуки, військова амуніція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Гривня в обмінниках обвалилася, у банках – поки не відреагували
Сьогодні, 14:18
Мав вдавати волонтера: на Закарпатті затримали зрадника
Сьогодні, 14:08
«Повна нісенітниця»: фонд «Добра справа» заперечує обвинувачення у продажі «гуманітарки» для військових
Сьогодні, 14:03
Окупанти розмістили техніку і боєприпаси в машинній залі енергоблоку ЗАЕС, – мер Енергодара
Сьогодні, 13:45
Вивезли більше 200 поранених: двох військових медиків волинської бригади нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 13:24
Схожі новини
У благодійного фонду «Добра справа» вилучили військової амуніції на 28 мільйонів гривень У благодійного фонду «Добра справа» вилучили військової амуніції на 28 мільйонів гривень
20 липень, 17:57
У волинянина вдома під час обшуку вилучили зброю та наркотики. ФОТО У волинянина вдома під час обшуку вилучили зброю та наркотики. ФОТО
06 червень, 13:20
Під час обшуків вдома у волинян знайшли бурштин, кастет та марихуану Під час обшуків вдома у волинян знайшли бурштин, кастет та марихуану
04 листопад, 2021, 16:55
Під час обшуків у волинян виявили наркотики та бурштин. ФОТО Під час обшуків у волинян виявили наркотики та бурштин. ФОТО
23 вересень, 2021, 11:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Гривня в обмінниках обвалилася, у банках – поки не відреагували
Сьогодні, 14:18
 0
Мав вдавати волонтера: на Закарпатті затримали зрадника
Сьогодні, 14:08
 0
«Повна нісенітниця»: фонд «Добра справа» заперечує обвинувачення у продажі «гуманітарки» для військових
Сьогодні, 14:03
 0
Окупанти розмістили техніку і боєприпаси в машинній залі енергоблоку ЗАЕС, – мер Енергодара
Сьогодні, 13:45
 0
Вивезли більше 200 поранених: двох військових медиків волинської бригади нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 13:24
 0
Медіа
відео
1/8