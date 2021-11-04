«Повна нісенітниця»: фонд «Добра справа» заперечує обвинувачення у продажі «гуманітарки» для військових
Сьогодні, 14:03
У благодійному фонді «Добра справа» прокоментували ситуацію щодо обшуків на складах та обвинувачень з боку правоохоронців у нібито продажі військової амуніції, яку отримали як гуманітарну допомогу.
Нагадаємо, учора, 20 липня, Управління стратегічних розслідувань та прокуратура області повідомили про те, що члени благодійного фонду у Луцьку налагодили постачання з країн ЄС гуманітарної допомоги для військових потреб. Але замість того, аби відправити допомогу на фронт, продавали її.
Правоохоронці заявили, що під час обшуків і вилучили 4800 бронеплит, 2300 плитоносок, 150 пар військового взуття, рулони тканини, документи, які підтверджують факт отримання майна як гуманітарної допомоги, «чорнові» записи. Додали також, що загальна сума вилученого військового спорядження та амуніції становить понад 28 млн гривень.
З власних джерел засобам масової інформації стало відомо про те, що йдеться про благодійний фонд «Добра справа». Журналісти сконтактували з директором фонду Юрієм Сливою, аби він спростував, підтвердив чи надав інші коментарі щодо цієї ситуації. Але він відмовився від коментарів.
Натомість сьогодні, 21 липня, на сайті фонду з’явилася інформація про те, що, мовляв, «все, що розміщено в засобах масової інформації, не відповідає дійсності і є повною нісенітницею».
Зауважують, що коментарів не давали, бо їх попередили про нерозголошення деталей досудового розслідування.
«Хочемо заявити, що у наданих фотографіях, які опубліковані в ЗМІ, у повідомленнях Волинської обласної прокуратури та соцмережах, немає складських приміщень, які належать чи орендує Благодійний Фонд “Добра Справа”. Благодійний Фонд жодним чином не причетний до цих територій та приміщень і виявлених там речей.
Благодійний фонд «Добра Справа» та волонтери жодного стосунку до продажу гуманітарної допомоги не мали й не мають. Бронежилети про які йдеться в повідомленні прокуратури, також не мають жодного відношення до гуманітарної допомоги, так як і військове взуття. Це все є власністю інших суб’єктів господарської діяльності, які придбали його за власні кошти. Відповідні підтверджуючі документи були передані працівникам прокуратури, у зв’язку з чим дане повідомлення з цього приводу вважаємо безпідставним та таким, що не відповідає дійсності», - йдеться у повідомленні на сайті фонду.
Окрім того, фонд скликає пресконференцію, аби висловити журналістам свою позицію та показати свої складські приміщення.
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Нагадаємо, учора, 20 липня, Управління стратегічних розслідувань та прокуратура області повідомили про те, що члени благодійного фонду у Луцьку налагодили постачання з країн ЄС гуманітарної допомоги для військових потреб. Але замість того, аби відправити допомогу на фронт, продавали її.
Правоохоронці заявили, що під час обшуків і вилучили 4800 бронеплит, 2300 плитоносок, 150 пар військового взуття, рулони тканини, документи, які підтверджують факт отримання майна як гуманітарної допомоги, «чорнові» записи. Додали також, що загальна сума вилученого військового спорядження та амуніції становить понад 28 млн гривень.
З власних джерел засобам масової інформації стало відомо про те, що йдеться про благодійний фонд «Добра справа». Журналісти сконтактували з директором фонду Юрієм Сливою, аби він спростував, підтвердив чи надав інші коментарі щодо цієї ситуації. Але він відмовився від коментарів.
Натомість сьогодні, 21 липня, на сайті фонду з’явилася інформація про те, що, мовляв, «все, що розміщено в засобах масової інформації, не відповідає дійсності і є повною нісенітницею».
Зауважують, що коментарів не давали, бо їх попередили про нерозголошення деталей досудового розслідування.
«Хочемо заявити, що у наданих фотографіях, які опубліковані в ЗМІ, у повідомленнях Волинської обласної прокуратури та соцмережах, немає складських приміщень, які належать чи орендує Благодійний Фонд “Добра Справа”. Благодійний Фонд жодним чином не причетний до цих територій та приміщень і виявлених там речей.
Благодійний фонд «Добра Справа» та волонтери жодного стосунку до продажу гуманітарної допомоги не мали й не мають. Бронежилети про які йдеться в повідомленні прокуратури, також не мають жодного відношення до гуманітарної допомоги, так як і військове взуття. Це все є власністю інших суб’єктів господарської діяльності, які придбали його за власні кошти. Відповідні підтверджуючі документи були передані працівникам прокуратури, у зв’язку з чим дане повідомлення з цього приводу вважаємо безпідставним та таким, що не відповідає дійсності», - йдеться у повідомленні на сайті фонду.
Окрім того, фонд скликає пресконференцію, аби висловити журналістам свою позицію та показати свої складські приміщення.
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