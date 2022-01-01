У благодійного фонду «Добра справа» вилучили військової амуніції на 28 мільйонів гривень
Сьогодні, 17:57
19 липня, у Луцьку оперативники УСР викрили керівницю одного з відділів благодійного фонду під час реалізації товару за майже 600 000 гривень. За цю суму жінка намагалася продати 54 бронежилети, 25 комплектів бронеплит та 50 пар військових берців і «розгрузки».
Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції.
Як стало відомо виданню з власних джерел, йдеться про керівницю відділу забезпечення ЗСУ є Ольга Косован.
За даними слідства, члени благодійного фонду налагодили постачання з країн ЄС гуманітарної допомоги для військових потреб. Але замість того, аби відправити допомогу на фронт, продавали її.
В ході санкціонованих судом обшуків правоохоронці вилучили 4800 бронеплит, 2300 плитоносок, 150 пар військового взуття, рулони тканини, документи, які підтверджують факт отримання майна як гуманітарної допомоги, «чорнові» записи. Загальна сума вилученого військового спорядження та амуніції становить понад 28 млн гривень.
Фігурантам може загрожувати до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції.
Як стало відомо виданню з власних джерел, йдеться про керівницю відділу забезпечення ЗСУ є Ольга Косован.
За даними слідства, члени благодійного фонду налагодили постачання з країн ЄС гуманітарної допомоги для військових потреб. Але замість того, аби відправити допомогу на фронт, продавали її.
В ході санкціонованих судом обшуків правоохоронці вилучили 4800 бронеплит, 2300 плитоносок, 150 пар військового взуття, рулони тканини, документи, які підтверджують факт отримання майна як гуманітарної допомоги, «чорнові» записи. Загальна сума вилученого військового спорядження та амуніції становить понад 28 млн гривень.
Фігурантам може загрожувати до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Коментарі 1
КУРВА.
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