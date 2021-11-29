У Луцьку патрульні допомогли 96-річній бабусі повернутися додому

Сьогодні, 19 липня, до патрульних звернувся чоловік, який розповів, що на вулиці Ковельська знаходиться жінка похилого віку.Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.Бабуся не орієнтувалась у просторі, не могла пояснити куди йде, проте мала при собі документи.Поліцейські відвезли 96-річну стареньку за місцем проживання, де її зустрів син.Життю і здоров’ю громадянки наразі нічого не загрожує."Не будьте байдужі та питайте, чи потрібна допомога людям похилого віку, допомагайте, якщо вони цього потребують!" - наголошують у патрульній поліції.