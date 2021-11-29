У Луцьку патрульні допомогли 96-річній бабусі повернутися додому

У Луцьку патрульні допомогли 96-річній бабусі повернутися додому
Сьогодні, 19 липня, до патрульних звернувся чоловік, який розповів, що на вулиці Ковельська знаходиться жінка похилого віку.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.

Бабуся не орієнтувалась у просторі, не могла пояснити куди йде, проте мала при собі документи.

Поліцейські відвезли 96-річну стареньку за місцем проживання, де її зустрів син.

Життю і здоров’ю громадянки наразі нічого не загрожує.

"Не будьте байдужі та питайте, чи потрібна допомога людям похилого віку, допомагайте, якщо вони цього потребують!" - наголошують у патрульній поліції.

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Теги: Луцьк, бабуся, патрульні
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