У Луцьку патрульні допомогли 96-річній бабусі повернутися додому
Сьогодні, 17:05
Сьогодні, 19 липня, до патрульних звернувся чоловік, який розповів, що на вулиці Ковельська знаходиться жінка похилого віку.
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.
Бабуся не орієнтувалась у просторі, не могла пояснити куди йде, проте мала при собі документи.
Поліцейські відвезли 96-річну стареньку за місцем проживання, де її зустрів син.
Життю і здоров’ю громадянки наразі нічого не загрожує.
"Не будьте байдужі та питайте, чи потрібна допомога людям похилого віку, допомагайте, якщо вони цього потребують!" - наголошують у патрульній поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.
Бабуся не орієнтувалась у просторі, не могла пояснити куди йде, проте мала при собі документи.
Поліцейські відвезли 96-річну стареньку за місцем проживання, де її зустрів син.
Життю і здоров’ю громадянки наразі нічого не загрожує.
"Не будьте байдужі та питайте, чи потрібна допомога людям похилого віку, допомагайте, якщо вони цього потребують!" - наголошують у патрульній поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У благодійного фонду «Добра справа» вилучили військової амуніції на 28 мільйонів гривень
Сьогодні, 17:57
У Луцьку патрульні допомогли 96-річній бабусі повернутися додому
Сьогодні, 17:05
На Волині попрощалися із загиблим бійцем. ФОТО
Сьогодні, 16:47
США надішлють Україні ще чотири HIMARS
Сьогодні, 16:30
Медіа