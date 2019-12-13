На Волині попрощалися із загиблим бійцем. ФОТО
Сьогодні, 16:47
20 липня у місті Нововолинська громада прощалася із загиблим у боях з російськими військами волинянином Сергієм Артюховим.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
Прощалися з бійцем у Свято-Духівському соборі.
"Його подвиг і звитяга назавжди будуть у нашій пам'яті та наших серцях. Щиро співчуваю родині, близьким, друзям і побратимам", - пише мер.
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
Прощалися з бійцем у Свято-Духівському соборі.
"Його подвиг і звитяга назавжди будуть у нашій пам'яті та наших серцях. Щиро співчуваю родині, близьким, друзям і побратимам", - пише мер.
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