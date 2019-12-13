На Волині попрощалися із загиблим бійцем. ФОТО





Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.



Прощалися з бійцем у Свято-Духівському соборі.



"Його подвиг і звитяга назавжди будуть у нашій пам'яті та наших серцях. Щиро співчуваю родині, близьким, друзям і побратимам", - пише мер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 20 липня у місті Нововолинська громада прощалася із загиблим у боях з російськими військами волинянином Сергієм Артюховим. Про це повідомив міський голова НововолинськаПрощалися з бійцем у Свято-Духівському соборі."Його подвиг і звитяга назавжди будуть у нашій пам'яті та наших серцях. Щиро співчуваю родині, близьким, друзям і побратимам", - пише мер.

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