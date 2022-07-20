 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

США надішлють Україні ще чотири HIMARS

США надішлють Україні ще чотири HIMARS
США надішлють Україні ще чотири системи реактивного залпового вогню HIMARS.

Про це повідомив голова Пентагону Ллойд Остін, пише LB.ua з посиланням на Reuters.

"Ми продовжимо знаходити новітні шляхи підтримки нашої довгострокої допомоги хоробрим чоловікам і жінкам українських Збройних сил, і ми будемо пристосовувати нашу допомогу для забезпечення того, щоб Україна мала технології, амуніцію та чисту вогневу міць, щоб захищати себе", – заявив він перед початком зустрічі в форматі Рамштайн.

15 липня в Пентагоні повідомляли, що Україна отримала від американських союзників 12 систем HIMARS. Також захисники використовують інші далекобійні системи залпового вогню – американські та британські.

Про те, що кількість "хімарсів" збільшиться, в Міноборони США оголосили вчора, анонсувавши новий пакет допомоги. Однак на скільки – не говорили.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, ЗСУ потрібно близько 50 "хімарсів", аби стримувати наступ росіян, і 100, щоб піти в контрнаступ і вибити ворога за межі країни.

За допомогою таких РСЗВ сили оборони успішно знищують ворожі склади, зброю і боєприпаси на тимчасово окупованих частинах України. "Хімарси" та інша далекобійна зброя дозволяє вражати ворожі цілі на великій відстані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
ГУР та НАБУ вивели з окупації українського військового
Сьогодні, 15:45
Історії українських журналістів, які пережили окупацію
Сьогодні, 15:07
У Луцьку діти з синдромом Дауна та їхні батьки організовують заняття арттерапії для військових
Сьогодні, 15:00
СБУ викрила чиновника, який допоміг Росії перекинути бронетехніку з Криму до Херсонщини
Сьогодні, 14:45
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині попрощалися із загиблим бійцем. ФОТО
Сьогодні, 16:47
США надішлють Україні ще чотири HIMARS
Сьогодні, 16:30
У громаді на Волині хочуть закрити дві школи
Сьогодні, 16:15
У Луцьку на оборудках на гуманітарці для військових викрили «благодійника». ФОТО
Сьогодні, 16:03
ГУР та НАБУ вивели з окупації українського військового
Сьогодні, 15:45
Схожі новини
ГУР та НАБУ вивели з окупації українського військового ГУР та НАБУ вивели з окупації українського військового
Сьогодні, 15:45
У Луцьку діти з синдромом Дауна та їхні батьки організовують заняття арттерапії для військових У Луцьку діти з синдромом Дауна та їхні батьки організовують заняття арттерапії для військових
Сьогодні, 15:00
СБУ викрила чиновника, який допоміг Росії перекинути бронетехніку з Криму до Херсонщини СБУ викрила чиновника, який допоміг Росії перекинути бронетехніку з Криму до Херсонщини
Сьогодні, 14:45
Росія зранку обстріляла Харків: три людини загинули, серед них – 13-річний хлопчик Росія зранку обстріляла Харків: три людини загинули, серед них – 13-річний хлопчик
Сьогодні, 11:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині попрощалися із загиблим бійцем. ФОТО
Сьогодні, 16:47
 0
США надішлють Україні ще чотири HIMARS
Сьогодні, 16:30
 0
У громаді на Волині хочуть закрити дві школи
Сьогодні, 16:15
 0
У Луцьку на оборудках на гуманітарці для військових викрили «благодійника». ФОТО
Сьогодні, 16:03
 0
ГУР та НАБУ вивели з окупації українського військового
Сьогодні, 15:45
 0
Медіа
відео
1/8