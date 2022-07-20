США надішлють Україні ще чотири HIMARS
Сьогодні, 16:30
США надішлють Україні ще чотири системи реактивного залпового вогню HIMARS.
Про це повідомив голова Пентагону Ллойд Остін, пише LB.ua з посиланням на Reuters.
"Ми продовжимо знаходити новітні шляхи підтримки нашої довгострокої допомоги хоробрим чоловікам і жінкам українських Збройних сил, і ми будемо пристосовувати нашу допомогу для забезпечення того, щоб Україна мала технології, амуніцію та чисту вогневу міць, щоб захищати себе", – заявив він перед початком зустрічі в форматі Рамштайн.
15 липня в Пентагоні повідомляли, що Україна отримала від американських союзників 12 систем HIMARS. Також захисники використовують інші далекобійні системи залпового вогню – американські та британські.
Про те, що кількість "хімарсів" збільшиться, в Міноборони США оголосили вчора, анонсувавши новий пакет допомоги. Однак на скільки – не говорили.
За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, ЗСУ потрібно близько 50 "хімарсів", аби стримувати наступ росіян, і 100, щоб піти в контрнаступ і вибити ворога за межі країни.
За допомогою таких РСЗВ сили оборони успішно знищують ворожі склади, зброю і боєприпаси на тимчасово окупованих частинах України. "Хімарси" та інша далекобійна зброя дозволяє вражати ворожі цілі на великій відстані.
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Про це повідомив голова Пентагону Ллойд Остін, пише LB.ua з посиланням на Reuters.
"Ми продовжимо знаходити новітні шляхи підтримки нашої довгострокої допомоги хоробрим чоловікам і жінкам українських Збройних сил, і ми будемо пристосовувати нашу допомогу для забезпечення того, щоб Україна мала технології, амуніцію та чисту вогневу міць, щоб захищати себе", – заявив він перед початком зустрічі в форматі Рамштайн.
15 липня в Пентагоні повідомляли, що Україна отримала від американських союзників 12 систем HIMARS. Також захисники використовують інші далекобійні системи залпового вогню – американські та британські.
Про те, що кількість "хімарсів" збільшиться, в Міноборони США оголосили вчора, анонсувавши новий пакет допомоги. Однак на скільки – не говорили.
За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, ЗСУ потрібно близько 50 "хімарсів", аби стримувати наступ росіян, і 100, щоб піти в контрнаступ і вибити ворога за межі країни.
За допомогою таких РСЗВ сили оборони успішно знищують ворожі склади, зброю і боєприпаси на тимчасово окупованих частинах України. "Хімарси" та інша далекобійна зброя дозволяє вражати ворожі цілі на великій відстані.
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