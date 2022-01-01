У громаді на Волині хочуть закрити дві школи

У громаді на Волині хочуть закрити дві школи
У селах Кропивники та Залісся Шацької громади ліквідують дві школи.

Про це стало відомо з проєкту рішення Шацької селищної ради, пише Район.Шацьк.

На черговій сесії селищної ради депутати прийматимуть рішення, чи припиняти діяльність шляхом ліквідації юридичної особи – загальноосвітніх шкіл. Повністю ліквідувати хочуть навчальний заклад І ступеня у селі Затишшя та школи І ступеня села Кропивники.

Також зобов'язують відділ освіти, молоді та спорту подати пропозиції щодо майбутнього використання приміщень загальноосвітніх шкіл.

Остаточне рішення буде прийняте депутатами під час чергової сесії.

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Теги: хочуть закрити школи
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