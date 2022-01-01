У громаді на Волині хочуть закрити дві школи





Про це стало відомо з проєкту рішення Шацької селищної ради, пише



На черговій сесії селищної ради депутати прийматимуть рішення, чи припиняти діяльність шляхом ліквідації юридичної особи – загальноосвітніх шкіл. Повністю ліквідувати хочуть навчальний заклад І ступеня у селі Затишшя та школи І ступеня села Кропивники.



Також зобов'язують відділ освіти, молоді та спорту подати пропозиції щодо майбутнього використання приміщень загальноосвітніх шкіл.



Остаточне рішення буде прийняте депутатами під час чергової сесії.



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