ГУР та НАБУ вивели з окупації українського військового





Про це



З початку повномасштабного вторгнення Головне управління розвідки разом з колегами з інших відомств провели більше 10-и вдалих операцій по евакуації з тимчасово окупованих територій цивільного населення, військовослужбовців та їх родин, представників виконавчих органів та матеріальні цінності державного значення.



Чергове підтвердження ефективної співпраці - це спільна робота детективів Національного антикорупційного бюро спільно зі співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України по евакуації українського військовослужбовця на Півдні країни. Український військовий не зазнав ушкоджень, його передали командуванню.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національне антикорупційне бюро та Головне управління розвідки Міноборони України провели спільну операцію з евакуації українського військового з окупації.Про це повідомляє пресслужба ГУР МОУ.З початку повномасштабного вторгнення Головне управління розвідки разом з колегами з інших відомств провели більше 10-и вдалих операцій по евакуації з тимчасово окупованих територій цивільного населення, військовослужбовців та їх родин, представників виконавчих органів та матеріальні цінності державного значення.Чергове підтвердження ефективної співпраці - це спільна робота детективів Національного антикорупційного бюро спільно зі співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України по евакуації українського військовослужбовця на Півдні країни. Український військовий не зазнав ушкоджень, його передали командуванню.

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