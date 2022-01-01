ГУР та НАБУ вивели з окупації українського військового
Сьогодні, 15:45
Національне антикорупційне бюро та Головне управління розвідки Міноборони України провели спільну операцію з евакуації українського військового з окупації.
Про це повідомляє пресслужба ГУР МОУ.
З початку повномасштабного вторгнення Головне управління розвідки разом з колегами з інших відомств провели більше 10-и вдалих операцій по евакуації з тимчасово окупованих територій цивільного населення, військовослужбовців та їх родин, представників виконавчих органів та матеріальні цінності державного значення.
Чергове підтвердження ефективної співпраці - це спільна робота детективів Національного антикорупційного бюро спільно зі співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України по евакуації українського військовослужбовця на Півдні країни. Український військовий не зазнав ушкоджень, його передали командуванню.
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Про це повідомляє пресслужба ГУР МОУ.
З початку повномасштабного вторгнення Головне управління розвідки разом з колегами з інших відомств провели більше 10-и вдалих операцій по евакуації з тимчасово окупованих територій цивільного населення, військовослужбовців та їх родин, представників виконавчих органів та матеріальні цінності державного значення.
Чергове підтвердження ефективної співпраці - це спільна робота детективів Національного антикорупційного бюро спільно зі співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України по евакуації українського військовослужбовця на Півдні країни. Український військовий не зазнав ушкоджень, його передали командуванню.
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