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ГУР та НАБУ вивели з окупації українського військового

ГУР та НАБУ вивели з окупації українського військового
Національне антикорупційне бюро та Головне управління розвідки Міноборони України провели спільну операцію з евакуації українського військового з окупації.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МОУ.

З початку повномасштабного вторгнення Головне управління розвідки разом з колегами з інших відомств провели більше 10-и вдалих операцій по евакуації з тимчасово окупованих територій цивільного населення, військовослужбовців та їх родин, представників виконавчих органів та матеріальні цінності державного значення.

Чергове підтвердження ефективної співпраці - це спільна робота детективів Національного антикорупційного бюро спільно зі співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України по евакуації українського військовослужбовця на Півдні країни. Український військовий не зазнав ушкоджень, його передали командуванню.


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Теги: Росія, Україна, війна
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