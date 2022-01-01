У Луцьку на оборудках на гуманітарці для військових викрили «благодійника». ФОТО

У Луцьку на оборудках на гуманітарці для військових викрили «благодійника». ФОТО
У Луцьку викрили факти незаконної реалізації особою, пов’язаною з одним із благодійних фондів області, гуманітарної допомоги, вчинені в умовах воєнного стан.

Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.

Інформують, що вчора, 19 липня, провели низку обшуків на території, яку використовує благодійний фонд, а також за місцем зберігання гуманітарної допомоги та в оселях, ймовірно, причетних до оборудок осіб вилучили грошові кошти в розмірі понад 650 тисяч гривень, комп’ютерну техніку, чорнові записи та інші документи щодо придбання товарів військового вжитку.
У Луцьку на оборудках на гуманітарці для військових викрили «благодійника». ФОТО

Окрім того вилучили 116 бронежилетів, 4800 бронепластин, 2278 розвантажувальних органайзерів та 153 пари військового взуття.

Досудове розслідування триває.
У Луцьку на оборудках на гуманітарці для військових викрили «благодійника». ФОТО

Вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно.

Вживають заходів задля притягнення причетних до незаконної діяльності осіб до встановленої Законом відповідальності.

Згідно із санкцією частини 3 статті 201-2 КК України, продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
У Луцьку на оборудках на гуманітарці для військових викрили «благодійника». ФОТО
У Луцьку на оборудках на гуманітарці для військових викрили «благодійника». ФОТО

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Теги: гуманітарна допомога, Луцьк, шахрай, оборудки
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