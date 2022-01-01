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У Луцьку діти з синдромом Дауна та їхні батьки організовують заняття арттерапії для військових

У Луцьку діти з синдромом Дауна та їхні батьки організовують заняття арттерапії для військових
Учасники громадської організації "Батьки дітей з синдромом Дауна" запросили на арттерапію п’ятеро військовослужбовців, які відновлюються після поранень у Луцьку.

Про це розповіла Суспільному мама одного з вихованців Катерина Свіщева.

Військовослужбовець Віталій з Черкас майже місяці в одному із медичних закладів Волині лікує осколкове поранення ноги. Чоловік вже не вперше боронить Україну. Каже: арттерапевтичні заняття допомагають йому розважитися.

"Біля дітей легше, є спілкування. Ти розумієш, що росте майбутнє в нас, заради людей можна там стояти", – говорить боєць Артур, який прийшов на арттерапію.
У Луцьку діти з синдромом Дауна та їхні батьки організовують заняття арттерапії для військових

Батьки та діти з синдромом Дауна провели бійцям віртуальну екскурсію Луцьком, вчили малювати та частували домашньою їжею.

Від початку повномасштабної війни діти з синдромом Дауна разом з батьками намагаються допомогти українському війську, – розказує волонтерка Катерина Свіщева. Плетуть маскувальні сітки, збирають гуманітарну допомогу та відправляють її сім'ям, де виховують дітей з інвалідністю до Києва та Харкова.

У Луцьку діти з синдромом Дауна та їхні батьки організовують заняття арттерапії для військових

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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