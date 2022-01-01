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СБУ викрила чиновника, який допоміг Росії перекинути бронетехніку з Криму до Херсонщини

СБУ викрила чиновника, який допоміг Росії перекинути бронетехніку з Криму до Херсонщини
СБУ викрила чиновника-колаборанта, який допоміг РФ перекинути бронетехніку з Криму до Херсонщини.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

З початку повномасштабної агресії РФ Служба безпеки розслідує більше 800 кримінальних проваджень за фактами вчинення колабораційної діяльності.

Серед підозрюваних – високопосадовці державних установ, які перебувають на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України.

Зокрема, співробітники СБУ задокументували злочинні дії заступника директора Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської облдержадміністрації. Чиновник добровільно погодився співпрацювати з ворогом.

За це агресори призначили його керівником так званого «государствєнного унітарного прєдпріятія Херсонская желєзная дорога».

Перебуваючи на «посаді», він організував привласнення технологічного обладнання та рухомого складу місцевих підрозділів Укрзалізниці на користь окупаційної адміністрації.

Також колаборант особисто сприяв перекиданню цим транспортом бронетехніки та боєприпасів РФ з тимчасово окупованого Криму до причорноморських районів Херсонщини.

Наразі співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Крім того, у Луганській області спецслужба викрила чотирьох колишніх представників партії регіонів, які добровільно погодились увійти до керівного складу окупаційної адміністрації так званого «Старобільського району ЛНР».

Служба безпеки ідентифікувала особу кожного колаборанта, задокументувала факти їх злочинів та повідомила про підозри.
Тривають слідчо-оперативні дії для викриття і нейтралізації підривної діяльності інших помічників окупантів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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